Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos manifestó su acompañamiento y solidaridad a la familia de la alumna desaparecida, Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

Así como informó estar en contacto y mantener un seguimiento puntual con las instancias responsables de la investigación, misma que inició el pasado 25 de mayo, un día después de la desaparición.

Finalmente, la Secretaria General de la UAEM, María Delia Adame Arcos, refrendó su respeto al curso de la investigación y las acciones de las instancias correspondientes.

UAEM se solidariza con familia de Michelle Itzayana Fuentes Calderón (@uaemorelos / X)

¿Qué se sabe de la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón?

Michelle Itzayana Fuentes Calderón es alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A su vez, es hija de Yéssica Calderón Segura, académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM.

Tiene 15 años de edad y fue vista por última vez el pasado domingo 24 de mayo de 2026 en el municipio de Yautepec.

Reportan desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón (Fiscalía de Morelos)

Kimberly Sarahí Calderón, hermana de Michelle Itzayana, informó a distintos medios de comunicación que alrededor de las 12:50 horas, la alumna salió de su domicilio para comprar una cartulina, pero no regresó.

Pese a que desconoce la ruta que ésta tomó para realizar su compra, agregó que la adolescente no sabe usar el transporte público.

Alumnos de la UAEM marchan para exigir localización de Michelle Itzayana Fuentes Calderón

Ante la falta de avances por parte de autoridades en la búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, quien lleva cinco días desaparecida, alumnos de la UAEM se manifiestan para exigir su localización.

En solidaridad con la familia de Michelle Itzayana, la comunidad estudiantil advirtió que seguirá marchando en calles principales de Cuernavaca así como del municipio de Yautepec, para visibilizar la ausencia de la joven así como para ejercer presión social.