Tras confirmarse la muerte por feminicidio de Kimberly Joselin Ramos, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) continúan manifestándose, hoy su objetivo es visibilizar el presunto acoso que, dicen, ha cometido el director de Medicina.

Frente a distintos medios de comunicación, estudiantes se plantaron en la Facultad de Medicina para advertir que continuarán las protestas para exigir justicia por Kimberly Joselin Ramos, pero también para frenar abusos que se comenten al interior de la institución académica.

Además de revelar parte del pliego petitorio que solicita mejoras de seguridad, exigieron que Lorenzo Carrillo, director de Medicina en la UAEM, sea investigado por presunto acoso.

Con base al testimonio de una alumna, el director no solo ha puesto trabas en la carrera de muchos también los ha amedrentado.

"El doctor Lorenzo nunca deja que grabemos audios de ningún tipo porque sabe que si lo exponemos tenemos pruebas. El doctor Lorenzo personalmente me quitó mi teléfono cuando yo estaba en su oficina para no grabar absolutamente nada” Estudiante de la UAEM

Por lo que advierten que tomarán el plantel hasta que las autoridades atiendan su llamado.

“Exigimos recalendarizacón en favor de los estudiantes. Esta protesta no busca generar un atraso en las clases porque somos flojos como ustedes nos llaman, tampoco por revoltosos; tomar clases en línea no son la solución, ni presenciales, hasta que seamos escuchados de verdad (regresaremos)” Estudiante de la UAEM

Estudiantes de la UAEM llegaron a la Facultad de Medicina donde leyeron un pliego petitorio donde exigen investigación para el director Lorenzo Carrillo a quien señalaron de acoso, exigieron transparencia en recursos de la máxima casa de estudios pic.twitter.com/M5CRM6GOvH — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) March 4, 2026

Director de Medicina de la UAEM tiene antecedentes de presunto acoso sexual

La abogada Ivonne Olivares Montes, quien se unió a la protesta de los estudiantes de la UAEM, confirmó que el director de Medicina, Lorenzo Carrillo, tiene antecedentes de presunto acoso sexual.

Lorenzo Carrillo, y el jefe de carrera, Yahir Sotelo, fueron denunciados por dos estudiantes tras presuntas amenazas.

Así como el director de Medicina cuenta con antecedentes por señalamientos de presunto acoso sexual y agresiones.

Incluso se le hizo una recomendación por parte la Comisión de Derechos Humanos de Morelos sobre discriminación hacia alumnos con discapacidad.