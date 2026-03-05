Estudiantes de la UAEM continúan manifestándose. Tras ser encontrada sin vida Kimberly Joselin Ramos, hoy exigen la búsqueda de Karol Toledo.

Karol Toledo, alumna de Facultad de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desapareció el pasado 2 de marzo.

Por lo que el cuerpo estudiantil, junto a familiares y amigos, con playeras blancas y pancartas, marcharon en calles del municipio de Mazatepec a fin de hacer un llamado a las autoridades.

“Viva la queremos”, “Karol, escucha, está es tu lucha”, “Señor y señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente”, “Viva se la llevaron, viva la queremos”, gritaban durante su camino al centro.

Marcha de estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec que exigen la localización de Karol Toledo Gómez pic.twitter.com/e4bDa2l60f — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) March 5, 2026

Primo de Karol Toledo habla de su desaparición

Frente a la cámara del medio Zona Centro Noticias, Diego Castillas, primo de Karol Toledo, agradeció al cuerpo estudiantil de la UAEM por exigir y presionar a las autoridades para que se agilice la búsqueda.

Así como indicó que la joven, de 18 años, el día que desapareció acudió a la Facultad de Enfermería para realizar un examen, una vez que cumplió su familia no supo más de ella.

“Ese día vino a hacer examen, salió de la escuela y no sabemos nada más” Diego Castillas, primo de Karol Toledo

Diego Casillas primo de Karol quien está desparecida en Mazatepec estudiante de derecho habló con medios de comunicación pic.twitter.com/MIv84SaHyR — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) March 5, 2026

Por su parte, César Toledo Casillas y Alondra Gómez Jaime, padres de Karol Toledo, agradecieron la solidaridad del campus e informaron esta en contacto con la Fiscalía de Morelos.

Karol Toledo, otra alumna de la UAEM, desaparece

El día en que la Fiscalía de Morelos informó que Kimberly Joselin Ramos fue víctima de feminicidio, familiares de Karol Toledo reportaron su desaparición.

La joven, quien también es alumna de la UAEM, desapareció el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, Morelos.

De acuerdo con la ficha del Protocolo ALBA de Morelos, Karol Toledo mide un metro y 48 centímetros, es de tez blanca y cabello negro, largo y rizado. Sus ojos son negros y pequeños.

Como señas particulares tiene un lunar del lado izquierdo de la cara y un tatuaje en forma de corazón en una de sus manos.