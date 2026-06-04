Jorge Armando Genaro Rubio es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, para el periodo 2025-2027.

Llegó al cargo tras ganar las elecciones de 2024 bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES), aunque posteriormente anunció su incorporación a Morena.

En abril de 2026, fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de violación, corrupción de menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente.

¿Quién es Jorge Armando Genaro Rubio?

Jorge Armando Genaro Rubio es un abogado y político originario de Tlalnepantla, Morelos. Antes de llegar a la presidencia municipal desarrolló su carrera profesional en el ámbito jurídico, principalmente en la región oriente del estado, y participó en distintas responsabilidades dentro de la administración pública municipal.

Su trayectoria política estuvo ligada inicialmente al Partido Encuentro Solidario (PES), con el que obtuvo la alcaldía de Tlalnepantla en las elecciones de 2024. Posteriormente anunció su adhesión a Morena, partido con el que buscó impulsar su gestión municipal.

¿Qué edad tiene Jorge Armando Genaro Rubio?

No se conoce públicamente la fecha de nacimiento de Jorge Armando Genaro Rubio, por lo que su edad exacta no ha sido confirmada.

¿Jorge Armando Genaro Rubio tiene pareja?

No existe información pública verificable sobre su situación sentimental o si mantiene una relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Armando Genaro Rubio?

Debido a que no se ha dado a conocer su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Jorge Armando Genaro Rubio tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si Jorge Armando Genaro Rubio tiene hijos.

¿Qué estudió Jorge Armando Genaro Rubio?

Jorge Armando Genaro Rubio cursó la Licenciatura en Derecho en una universidad particular de Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con reportes periodísticos, su familia apoyó económicamente su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Jorge Armando Genaro Rubio?

Jorge Armando Genaro Rubio es conocido por su trayectoria en el ámbito jurídico y político en Morelos. Entre los cargos y actividades que ha desempeñado destacan: