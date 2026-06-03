Jorge Armando Genaro Rubio, quien fungía como presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, fue destituído tras ser vinculado a proceso y recibir prisión preventiva oficiosa.

El Pleno del Congreso del Estado de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Genaro Rubio, quien es acusado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

El detenido se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla, mientras que la síndica Reyna Lagos González asumió las funciones de Genaro Rubio frente al gobierno local.

Reyna Lagos González asume despacho municipal tras detención del alcalde

Tras la detención de Jorge Armando Genaro Rubio, el Cabildo de Tlayacapan designó por unanimidad a Reyna Lagos González como encargada de despacho para garantizar la continuidad administrativa.

La decisión fue tomada luego de que los regidores consideraran la ausencia del presidente municipal como un hecho derivado de causas de fuerza mayor.

Detienen a Jorge Armando Genaro Rubio, alcalde de Tlalnepantla, Morelos (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

El alcalde, postulado por el Partido Encuentro Social (PES), fue detenido el pasado sábado durante un operativo policial realizado en un tramo carretero del municipio.

Las autoridades informaron que enfrenta acusaciones por los delitos de violación, abuso agravado y corrupción de menores, en un caso cuya víctima es un adolescente de 14 años.

Durante la audiencia inicial celebrada en la zona de juzgados de Cuautla, un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se activaron protocolos especiales de protección para salvaguardar la integridad de la víctima y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones.

Mientras continúa el proceso judicial, Jorge Armando permanecerá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla. La audiencia de vinculación a proceso fue diferida tras una solicitud presentada por su defensa para ampliar el plazo constitucional.