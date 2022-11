Julissa, una mujer lesbiana a la que el DIF Yucatán le quitó a sus dos hijos, aseguró que se trató de una situación de discriminación por su orientación sexual e identidad de género.

Desde hace un mes, momento en el que nació una niña producto de un segundo embarazo, Julissa no ha podido verla más que en dos ocasiones, antes de que una trabajadora social se la quitara.

En entrevista para Adela Micha, Julissa acusó que el DIF Yucatán le quitó a sus dos hijos por ser una mujer lesbiana, ya que consideraron que no sería un buen ejemplo para los menores.

Por su parte, la abogada Dariana Quintal Narváez apuntó que todas las bases en las que se sustentó este hecho son falsas y violentan los derechos de los 2 menores y su mamá.

Julissa Chuc Hass dio a luz a una bebé en el Hospital General Agustín O’horán de Mérida, Yucatán, el pasado 26 de octubre, donde una trabajadora social decidió que no podía llevarse a su hija.

Luego, con engaños le quitaron a su primer hijo, un niño de 6 años, pues le pidieron una entrevista con él para evaluar si se encontraba bajo un buen cuidado, pero ya no se lo regresaron.

De acuerdo con Julissa y su abogada, fue discriminada por su orientación sexual y señalada como un mal ejemplo para sus hijos por esta misma razón, por lo que ambos menores fueron enviados a Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.

“Me alivio y la trabajadora social me dice que cómo es que yo me embaracé si a mí me gustan las mujeres, se queda en una controversia mía de decir por qué me está juzgando, por qué me está criticando. me dice que pues no soy apta para tener a mis hijos por verme así como me veo, lo que soy…siento que el llorar no me va a regresar a mis hijos”

Julissa Chuc Hass, mujer lesbiana a quien le quitaron a sus hijos por discriminación