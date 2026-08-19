Norberto Martínez Cruz, alcalde del municipio de San Salvador, en el estado de Hidalgo, fue sacado a golpes y empujones por pobladores cuando participaba en una sesión de cabildo.
De acuerdo con la información, pobladores de la comunidad de La Flor, en San Salvador, acusaron a Norberto Martínez Cruz de incumplir la entrega de obras públicas.
Pero, ¿quién es Norberto Martínez Cruz? Te decimos lo que se sabe del alcalde de Morena en San Salvador, Hidalgo.
¿Quién es Norberto Martínez Cruz? Alcalde de San Salvador, Hidalgo
Norberto Martínez Cruz es el actual alcalde de San Salvador, Hidalgo para el periodo 2024-2027 por Morena.
¿Qué edad tiene Norberto Martínez Cruz?
Norberto Martínez Cruz nació un 10 de abril de 1969, por lo que actualmente tiene 57 años de edad.
¿Quién es la esposa de Norberto Martínez Cruz?
La información personal de Norberto Martínez Cruz permanece privada, por lo que se desconoce si se encuentra casado.
¿Qué signo zodiacal es Norberto Martínez Cruz?
Norberto Martínez Cruz nació un 10 de abril, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Aries.
¿Cuántos hijos tiene Norberto Martínez Cruz?
La información personal de Norberto Martínez Cruz permanece privada, por lo que se desconoce si se encuentra casado.
¿Qué estudió Norberto Martínez Cruz?
Norberto Martínez Cruz cuenta con la Licenciatura como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Hidalgo.
¿En qué ha trabajado Norberto Martínez Cruz?
Norberto Martínez Cruz cuenta con una trayectoria profesional que ha combinado el sector público con las fuerzas armadas:
- Alcalde de San Salvador, Hidalgo, 2024 a 2027.
- Médico Marino y de las Fuerzas Armadas.
- Gestoría en la comunidad del Banco del Bienestar en San Salvador, 2020.
- Expresidente de la Asociación Médica de Actopan, 2016.