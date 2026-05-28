Más de 200 voluntarios participaron en una jornada de limpieza comunitaria encabezada por Grupo RICA Coca-Cola en un tramo del Río Cuautla, donde se logró retirar más de 660 kilos de residuos como parte de una estrategia enfocada en la protección de uno de los ecosistemas más importantes de Morelos.

La actividad se realizó en la Zona Norte del Sendero Río Cuautla, específicamente en el sector comprendido entre las calles Asturias, Lobera y Jacarandas.

Los participantes fueron organizados en cuadrillas para cubrir distintos puntos y maximizar la recolección de basura en una zona de relevancia ambiental y social para la comunidad.

Grupo RICA Coca-Cola impulsa acciones ambientales en el Río Cuautla

La jornada fue encabezada por Grupo RICA Coca-Cola, embotellador de la Industria Mexicana de Coca-Cola con presencia en Morelos, Hidalgo y Puebla, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el arranque participaron directivos de la empresa y representantes de instituciones ambientales y municipales, entre ellos Miguel Guizado, director general de Grupo RICA; Nancy Leo, directora de Sostenibilidad y Fundación RICA; además de representantes de Conagua, del Gobierno de Morelos y de los municipios de Cuautla y Ayala.

Esta intervención forma parte de una agenda enfocada en la protección del recurso hídrico, la recuperación de residuos y la conservación de ecosistemas.

La importancia del proyecto radica en que el Río Cuautla abarca aproximadamente 76 mil 500 hectáreas, convirtiéndose en un espacio clave para el equilibrio ambiental y la calidad de vida de las comunidades cercanas.

Durante la jornada, Miguel Guizado destacó que la protección de cuerpos de agua como el Río Cuautla representa una acción fundamental para fortalecer la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones.

Limpieza del Río Cuautla beneficia a habitantes de la zona centro de Morelos

De acuerdo con los organizadores, la limpieza benefició directamente a habitantes de la colonia Centro de Cuautla, una zona con más de 500 residentes y una importante actividad comercial, educativa y de servicios.

Asimismo, señalaron que la conservación del entorno natural también tiene impacto social y económico para las comunidades cercanas al río.

La jornada forma parte de la estrategia de economía circular y seguridad hídrica de Grupo RICA Coca-Cola, enfocada en promover espacios saludables, reducir residuos en zonas naturales y fortalecer la participación ciudadana en la protección del agua.

Con más de 80 años de historia, Grupo RICA mantiene operaciones en Hidalgo, Morelos y parte de la Sierra de Puebla, impulsando acciones ambientales y alianzas con autoridades y ciudadanía para generar valor social y ambiental en las regiones donde tiene presencia.