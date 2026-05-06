FEMSA y Coca-Cola FEMSA fueron incluidas en el Dow Jones Best-in-Class World Index 2026, luego de la evaluación más reciente de S&P Dow Jones Índices, que reconoce a las compañías con mejor desempeño en sostenibilidad a nivel internacional.

El índice contempla al 10% de las 2 mil 500 empresas más grandes del mundo con mayores estándares en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conforme al S&P Global BMI. En este contexto, ambas compañías destacan como las únicas empresas mexicanas del sector de alimentos y bebidas en sus respectivas categorías.

Coca-Cola FEMSA y FEMSA destacan en sostenibilidad global

La incorporación al ranking representa la primera aparición de Coca-Cola FEMSA dentro del índice, respaldada por una calificación de 81 puntos en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global.

Este resultado se posiciona como el cuarto puntaje más alto de su industria a nivel mundial, reflejando la integración de la sostenibilidad en su operación y modelo de negocio.

Además, Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, destacó que este reconocimiento confirma la solidez de una estrategia enfocada en la creación de valor sostenible a largo plazo, con altos estándares de gobernanza, transparencia y ejecución.

En el caso de FEMSA, la empresa suma su segundo año consecutivo dentro de este índice global, fortaleciendo una trayectoria iniciada en 2024, cuando logró incorporarse a este referente internacional tras más de dos décadas sin presencia de compañías mexicanas en ese nivel.

Por su parte, Jessica Ponce de León, directora de Sostenibilidad FEMSA, resaltó que la sostenibilidad forma parte de la manera en que la empresa opera y toma decisiones en más de 18 países.

Añadió que tanto FEMSA como Coca-Cola FEMSA forman parte del Dow Jones Best-In-Class World Index, que únicamente incluye al 10% de las compañías con mejor desempeño sostenible a nivel global, reflejando la madurez de una estrategia construida durante más de 135 años.

Coca-Cola FEMSA fortalece estrategia ambiental y de transparencia

Durante 2025, Coca-Cola FEMSA reforzó sus capacidades en áreas como gestión del agua, acción climática, economía circular y bienestar laboral.

Además, alineó sus reportes a los estándares NIIF S1 y S2, así como al marco de Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD), fortaleciendo sus prácticas de transparencia y gobierno corporativo.

Coca-Cola FEMSA y FEMSA entran al top global de sostenibilidad 2026. (Cortesía)

Ambas compañías mantienen presencia en el Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index desde su creación en 2017. Su permanencia en estos indicadores respalda una estrategia que integra criterios ESG en la toma de decisiones y fortalece su competitividad global, con impacto en el desarrollo económico, social y ambiental de las regiones donde operan.