Coca-Cola FEMSA destacó, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, el fortalecimiento de su estrategia de economía circular mediante SUSTENTAPET, una red de acopio de PET que opera en todos los países donde la compañía tiene presencia.

La empresa explicó que este modelo permite unir innovación, industria y participación comunitaria para fortalecer el reciclaje de materiales y fomentar una cadena de valor más sostenible en la región.

SUSTENTAPET impulsa el reciclaje y la economía circular en Latinoamérica

De acuerdo con la compañía, cada botella reciclada representa una oportunidad para reincorporar el PET a nuevos procesos de producción, impulsando un esquema basado en la recolección, reciclaje y reutilización de materiales.

Con esta estrategia, Coca-Cola FEMSA busca atender uno de los principales desafíos ambientales relacionados con el manejo de residuos y promover una cultura de reciclaje en América Latina.

La empresa destacó que el avance de SUSTENTAPET ha sido posible gracias a la colaboración entre comunidades, recicladores, infraestructura especializada y procesos de innovación enfocados en reducir residuos y generar beneficios sociales y económicos.

Como parte de sus resultados, la compañía informó que durante 2025 la red SUSTENTAPET logró recolectar 123 mil 842 toneladas de PET, consolidándose como una de las iniciativas más importantes para fortalecer la economía circular en la región.

Coca-Cola FEMSA impulsa reciclaje en Latinoamérica con SUSTENTAPET. (Cortesía)

Además, el modelo promueve la integración y fortalecimiento de recicladores de base dentro de una cadena más organizada y sostenible, contribuyendo al desarrollo de comunidades vinculadas al reciclaje.

Finalmente, Coca-Cola FEMSA reiteró que el proceso de reciclaje culmina cuando el material recuperado regresa a la fabricación de nuevos envases, por lo que llamó a la ciudadanía a participar mediante la correcta separación de residuos y el depósito de botellas en centros y canales de reciclaje.