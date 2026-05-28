Fundación Coca-Cola México y Coca-Cola FEMSA alcanzaron un nuevo objetivo con la iniciativa Escuelas con Agua, al llegar a mil planteles beneficiados en el país.

La escuela número 1,000 incorporada al programa fue la Primaria Estela Tizapa Montesinos, ubicada en Valle de Chalco, Estado de México.

En este plantel fueron instalados Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), capaces de recolectar entre 500 mil y un millón de litros de agua durante la temporada de lluvias.

Escuelas con Agua impulsa acceso al recurso hídrico en planteles educativos

La iniciativa surge en un contexto donde miles de escuelas en México aún enfrentan dificultades para acceder al agua potable.

De acuerdo con la información presentada durante el evento, más de 17 mil escuelas primarias y secundarias carecen de este servicio básico, situación que impacta en la limpieza de aulas, el funcionamiento de sanitarios y lavamanos, además de generar gastos adicionales para las familias.

En este contexto, el programa creado por Fundación Coca-Cola México, Coca-Cola FEMSA y la Industria Mexicana de Coca-Cola tiene el objetivo de fortalecer el acceso al agua en escuelas públicas y promover prácticas responsables relacionadas con el cuidado hídrico.

Como parte de esta estrategia, se han instalado 471 Escuelas con Agua en entidades como Estado de México, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato. Estas acciones han beneficiado a más de 183 mil estudiantes y personal educativo.

Además de la instalación de infraestructura, el programa contempla capacitación para las comunidades escolares, creación de comités de mantenimiento y un sistema de monitoreo digital para supervisar el funcionamiento de los sistemas de captación.

Escuelas con Agua alcanza mil planteles beneficiados en México. (Cortesía)

Delfina Gómez destaca impacto de Escuelas con Agua en comunidades escolares

Durante la ceremonia de inauguración participaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el director general de CONAGUA, Efraín Morales López; el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat; y el director ejecutivo de Fundación Coca-Cola México, Rodrigo Feria Cano.

En el evento se destacaron los resultados alcanzados por la iniciativa en 29 estados del país.

Actualmente, las mil Escuelas con Agua representan beneficios para más de 347 mil estudiantes y personal escolar, además de haber permitido captar y aprovechar más de 15 millones de litros de agua.

Asimismo, el programa ha acumulado casi 8 mil horas de capacitación enfocadas en el uso responsable del recurso y el mantenimiento de los sistemas.

Fundación Coca-Cola México destacó que este avance fortalece el compromiso de seguir impulsando soluciones para ampliar el acceso al agua mediante alianzas estratégicas y nuevos proyectos.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos vinculados al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

La iniciativa también mantiene coordinación con CONAGUA y se alinea a la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de sostenibilidad y acceso al agua.

Además, de cara al próximo Mundial de futbol, la Industria Mexicana de Coca-Cola anunció que instalará 50 nuevas Escuelas con Agua en ciudades sede, con el objetivo de ampliar el impacto social de la iniciativa en el país.