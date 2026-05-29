Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon este 29 de mayo de 2026 en Cuernavaca para exigir la localización de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de 15 años desaparecida desde el 24 de mayo en Yautepec.

Reportan desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón (Fiscalía de Morelos)

Integrantes de la Resistencia Estudiantil de la UAEM recorrieron avenidas principales con pancartas y fichas de búsqueda, denunciando la falta de avances de la Fiscalía de Morelos.

La comunidad universitaria advirtió que continuará manifestándose para visibilizar la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón y presionar a las autoridades en la investigación.

Reportan la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desapareció el pasado 24 de mayo en el el municipio de Yautepec.

De acuerdo con su ficha de búsqueda emitida el 25 de mayo por la FGE, la última vez que fue vista, Michelle Itzayana Fuentes Calderón vestía unos pantalones tipo cargo azul claro, sudadera azul oscuro y tenis blancos.

Mide un metro y 50 centímetros de estatura. Tiene cabello corto y café claro. Ojos negros rasgados, cejas semi poblanas y es de tez clara.

Es hija de una académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la máxima casa de estudios de Morelos. Tiene 15 años de edad.

Kimberly Sarahí Calderón, hermana de estudiante desaparecida, explicó que el pasado domingo, Michelle Itzayana, alrededor de las 12:50 horas salió a comprar una cartulina y no regresó a su domicilio. Agregó que la joven no sabía trasladarse en transporte público.

Complementando los trabajos de las autoridades correspondientes, familiares y amigos de la joven se trasladarán al municipio de Yautepec para pegar y repartir más fichas de búsqueda a fin de dar pronto con su paradero.