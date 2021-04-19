México.- La madre, hermana y sobrina del alcalde electo de Temoac, Valentín Lavín Romero, fueron asesinadas en su domicilio la noche del miércoles durante un ataque armado.

La madre del alcalde postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 87 años y su hermana de 54 años fallecieron en el domicilio ubicado sobre la calle 16 de septiembre del poblado Huazulco, mientras la menor de 7 años murió en la clínica de San Diego a las 3 de la madrugada a donde había sido trasladada.

Los atacantes viajaban en una camioneta gris de la cual descendieron para agredir dentro del domicilio a las familiares de Lavín Romero, quien confirmó el ataque a un medio local.

En 2011, Abraham Ortiz Rosales quien fuera alcalde de dicho municipio también postulado por el PVEM, fue ejecutado junto a su hijo de 11 años.

Con información de Zona Centro Noticias e Interdiario