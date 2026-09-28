Margarita González y Rosa Icela Rodríguez acuerdan la implementación de una estrategia de seguridad coordinada entre el gobierno de Morelos y el gobierno federal de México para frenar la violencia en la entidad.

“Sostuve una llamada de trabajo con la secretaria de Gobernación, @rosaicela. Acordamos una ruta de coordinación estrecha entre el Gobierno de México y nuestro Estado para atender con firmeza los retos de seguridad, con especial atención en el municipio de Cuernavaca” Margarita González, gobernadora de Morelos

Esta iniciativa surge tras el asesinato de varios estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), destacando los homicidios recientes de dos jóvenes en Cuernavaca.

Además de la vigilancia, las autoridades buscan establecer un diálogo directo con la comunidad universitaria para implementar medidas preventivas efectivas y disminuir la incidencia delictiva.

Margarita González confirma que acordó con Rosa Icela Rodríguez reforzar la seguridad en Cuernavaca

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, declaró que se acordó un mayor despliegue de fuerzas federales en municipios críticos como Cuautla y Cuernavaca.

Margarita González y Rosa Icela Rodríguez acuerdan reforzar la seguridad en Cuernavaca tras asesinatos (@margarita_gs / X )

Sostuvo una llamada de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que acordaron una ruta de coordinación estrecha entre el Gobierno de México y el gobierno estatal para atender los retos en materia de seguridad.

Destacó que las acciones de refuerzo y coordinación tendrán una atención especial en el municipio de Cuernavaca.

Afirmó que “la seguridad de Morelos es nuestra máxima prioridad” y aseguró que, trabajando en equipo y sin descanso, no darán “un paso atrás”.

“La seguridad de Morelos es nuestra máxima prioridad. Trabajando en equipo y sin descanso, no daremos un paso atrás” Margarita González, gobernadora de Morelos

¿Por qué se va a reforzar la seguridad en Cuernavaca?

El reforzamiento de la seguridad en Cuernavaca y en el estado de Morelos responde a los asesinatos registrados en la entidad.

La decisión se tomó tras el asesinato de dos adolescentes de 17 años, alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurrido el 26 de septiembre en la colonia Chulavista de Cuernavaca.

Con este acontecimiento, sumaron seis integrantes de la comunidad universitaria asesinados en el estado durante el año 2026.

De acuerdo con lo expuesto por la presidencia de la República, si bien los homicidios en Cuernavaca habían mostrado una tendencia a la baja, se detectó un incremento en robos y otros delitos del fuero común.

Debido a esto, se encomendó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reforzar el trabajo específico en este municipio.

A nivel federal se ordenó establecer comunicación con la gobernadora Margarita González Saravia, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, y grupos de estudiantes para coordinar medidas de protección y prevención de violencia alrededor de la comunidad escolar.