Las Ferias de Paz en Cuernavaca iniciaron actividades en el Parque Alameda con el objetivo de acercar a la ciudadanía trámites, servicios y programas de los tres niveles de gobierno, como parte de la estrategia nacional para fortalecer el bienestar social y garantizar el acceso a derechos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la inauguración junto con la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, quienes destacaron la importancia de atender de manera directa las necesidades de la población.

Rosa Icela Rodríguez destacó el papel de las Ferias de Paz en Cuernavaca

Durante su intervención la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que atender las causas que generan la violencia es la forma más eficaz de construir comunidades seguras y pacificar al país, siguiendo la estrategia impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Vamos a seguir trabajando en todo lo que se relaciona con las Ferias de Paz, porque es una política pública que surge de una convicción muy clara, que es tener comunidades seguras, organizadas. Para ello, es indispensable escuchar a la población, recorrer el territorio y atender con cercanía sus necesidades. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que en esta jornada participaron 53 dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, que pusieron a disposición de la ciudadanía diversos programas, acciones y servicios.

Entre los apoyos disponibles se encuentran trámites de actas de nacimiento, servicios relacionados con el SAT e IMSS-Bienestar, vacunación, atención odontológica, talleres de repostería y robótica, además de actividades culturales, deportivas y recreativas para personas de todas las edades.

Ferias de Paz en Cuernavaca reúnen 53 dependencias y brindan más de 9 mil atenciones. (cortesía. )

Ferias de Paz en Cuernavaca fortalecen la participación ciudadana

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que la construcción de la paz requiere coordinación institucional, participación ciudadana y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para atender los problemas que enfrentan las comunidades.

Asimismo, explicó que servidoras y servidores públicos han recorrido miles de domicilios en colonias como Ahuatepec, Barrio La Esperanza, Barrio La Estación, Bosques de Cuernavaca, Buenavista, Revolución y Santa Veracruz, además de los poblados de Santa María Ahuacatitlán y Chamilpa, con el propósito de impulsar alternativas de bienestar colectivo.

Como parte de estas acciones se instalaron 10 Comités de Paz, donde habitantes de Cuernavaca participan en la identificación de problemáticas y en la construcción de propuestas para mejorar su entorno.

Además, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció la colaboración del Gobierno de Morelos, del Ayuntamiento de Cuernavaca y de las distintas dependencias participantes, al señalar que durante la jornada se brindaron alrededor de 9 mil 500 atenciones a la población.

Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, convocó a la ciudadanía a seguir contribuyendo a la construcción de paz desde sus comunidades.

Cuando el Estado llega a las comunidades, la esperanza se fortalece y las posibilidades de cambio crecen para todas y todos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

En el evento también participaron la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado; y el fiscal estatal, Fernando Blumenkron.