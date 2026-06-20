La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la que la migración ocupó un lugar central dentro de la agenda bilateral.

Durante el encuentro también participó el canciller Roberto Velasco, quien junto con autoridades de ambos países revisó avances relacionados con la gestión de los flujos migratorios y la cooperación regional.

Las autoridades resaltaron la importancia de mantener mecanismos permanentes de diálogo para enfrentar los desafíos de la movilidad humana, reforzar la seguridad fronteriza y atender fenómenos migratorios compartidos.

Ronald Johnson, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco (X | @rosaicela_)

México y Estados Unidos destacan cooperación contra la migración irregular

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Cancillería mexicana como parte de los mecanismos de diálogo que ambos gobiernos mantienen sobre asuntos prioritarios.

Durante las conversaciones, las delegaciones analizaron resultados obtenidos en materia de atención migratoria y las acciones implementadas para ordenar los movimientos poblacionales recientes.

Ronald Johnson, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco (X | @rosaicela_)

Las autoridades coincidieron en que la colaboración binacional ha permitido reducir los flujos de migración irregular mediante estrategias coordinadas entre distintas instituciones gubernamentales.

Otro de los puntos destacados fue el fortalecimiento de las medidas para combatir las redes dedicadas al tráfico ilícito y la trata de personas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la cooperación se desarrolla bajo principios de respeto mutuo, comunicación constante y responsabilidad compartida entre ambas naciones.

En la reunión también participaron Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración, así como representantes de dependencias federales mexicanas y estadounidenses.

El encuentro reafirmó el compromiso de ambos gobiernos de mantener una agenda conjunta en temas de migración, seguridad y cooperación regional para los próximos meses.