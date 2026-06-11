Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación ( Segob ) informó que durante la movilización de madres buscadoras en la Ciudad de México (CDMX), se detectó gente de Jalisco con supuesto apoyo de traslado.

“Contamos con información que indica no sólo la presencia de los colectivos de la Ciudad de México y de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Por lo que la Segob investigará traslado de personas desde Jalisco a movilización de madres buscadoras en CDMX, con el objetivo de descartar injerencia de intereses ajenos a los colectivos que buscan a personas desaparecidas.

“Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Sheinbaum respalda investigación sobre el traslado de personas desde Jalisco a movilización de madres buscadoras

Ante la pregunta de reporteros sobre la investigación de la Segob por traslado de personas desde Jalisco a movilización de madres buscadoras en la CDMX, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum respaldo a Rosa Icela Rodríguez, al asegurar que la información se tiene por lo que se debe indagar.

“Hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses, entonces, eso es información, en todo caso veremos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum refrendo la atención a todos los colectivos manifestantes como siempre en su Gobierno, sin embargo, “es importante señalar que había colectivos de Jalisco”.

Manifestación de madres buscadora sigue siendo atendida: Segob

Pese a que se investiga traslado de personas desde Jalisco a movilización de madres buscadoras en CDMX, la Segob refrendó su compromiso con el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, asegurando que siempre serán atendidos con el mayor apoyo de parte de los gobiernos federal y estatal.