La Fiscalía de Morelos otorgó medidas de protección para María Felicia Jiménez Lavie tras la denuncia presentada contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por presunta violencia familiar.

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, detalló que las medidas de protección incluyen acciones para evitar cualquier situación que represente un riesgo para María Felicia Jiménez Lavie o sus hijos.

María Felicia Jiménez Lavie recibe medidas de protección de la Fiscalía de Morelos

Luego de que María Felicia Jiménez Lavie declarara que no tenía ningún tipo de seguridad, la Fiscalía Morelos informó que se activaron las medidas de protección para la mujer de origen cubano.

María Felicia Jiménez Lavie, doctora en ingeniería y esposa de Víctor Rodríguez (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

El fiscal Fernando Blumenkron detalló que María Felicia Jiménez Lavie presentó la denuncia en la Ciudad de México (CDMX) y es la Secretaría de Mujeres quien atiende el asunto de forma directa.

Pese a lo anterior, la Fiscalía de Morelos tiene indicaciones de proteger a María Felicia Jiménez Lavie cuando se encuentre en esta entidad; la carpeta de investigación se sigue integrando.

Asimismo, la Fiscalía de Morelos indicó que continuará con la recopilación de pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes y definir las acciones legales que procedan conforme avance la investigación.

Cabe recordar que el caso estalló luego de que María Felicia Jiménez Lavie revelara un video donde es violentada por Víctor Rodríguez Padilla, quien aseguraba que no enfrentaría la justicia por su “poder” político.

Ante esto, la Fiscalía de Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum y otras dependencias aseguran que la investigación se conduce bajo los principios de legalidad, imparcialidad y protección a las víctimas.