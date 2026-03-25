Buscan a Naomy Geraldine, estudiante desaparecida en Tláhuac tras ser sacada del plantel

La familia de Naomy Geraldine pide ayuda para dar con el paradero de la estudiante de 15 años de edad, quien desapareció tras ser sacada de la Secundaria Técnica 108 en Tláhuac.

Reportes indican que un joven se hizo pasar por el hermanastro de Naomy Geraldine para poder sacarla del plantel y, desde ese momento, no se ha logrado localizar a la menor.

Joven se hizo pasar por su hermanastro para sacar a Naomy Geraldine del plantel

La madre de Naomy Geraldine dijo a los medios que su hija sale a las 9:30 de la noche de la Secundaria Técnica 108, por lo que asiste por ella, pero el pasado 23 de marzo no la encontró.

Como cada día, la señora acudió a la salida y, al ver que no salía Naomy Geraldine, acudió al director de la escuela, quien le informó que todos los alumnos ya habían dejado las instalaciones.

Al revisar las cámaras de la Secundaria Técnica 108, ubicada en Tláhuac, el director notificó a la madre de Naomy Geraldine que un joven, que dijo ser su hermanastro, la sacó del plantel.

Esto levantó una gran sospecha, pues la madre notificó que su hija no tiene ningún hermanastro, por lo que ahora la familia pide ayuda para localizar a Naomy Geraldine.