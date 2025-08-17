Horas antes de su asesinato, Camilo Ochoa, El Alucín, compartió un video en sus redes sociales -específicamente en Instagram y Facebook- donde hablaba sobre el atuendo que planeaba usar ese día.

En la grabación, se le veía decidiendo su ropa: una camisa negra, pantalón gris, botas, gorra, reloj y lentes de sol, preparándose para salir a comer.

Sin embargo, horas más tarde, un sicario irrumpió en la casa y disparó contra Camilo Ochoa a quemarropa.

Último video de Camilo Ochoa, El Alucín

Para sus más de 206 mil seguidores en Instagram y 251 mil en Facebook, Camilo Ochoa, El Alucín, mostró el atuendo que usaría antes de ir a comer:

“No sé qué gorra ponerme (...) No sé qué calzado ponerme... Una chinga.” Camilo Ochoa, El Alucín

Este tipo de contenido era típico de El Alucín, quien compartía temas sobre su vida, opiniones sobre el narcotráfico y experiencias personales.

Camilo Ochoa confesó haber sido parte del Cártel de Sinaloa

Camilo Ochoa, originario de Sinaloa, era un influencer polémico que confesó públicamente haber sido sicario del Cártel de Sinaloa hasta 2014, cuando fue jefe de plaza en Mazatlán.

En su contenido en redes sociales, hablaba abiertamente de su pasado, algo que lo hizo una figura controversial con miles de seguidores en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.

En enero de 2025, su nombre apareció en volantes distribuidos en Culiacán, que lo vinculaban con “Los Chapitos”, en estos volantes también mencionaban a figuras como Peso Pluma y Markitos Toys, acusándolos de colaborar con el crimen organizado.

Seis personas señaladas en esos volantes han sido asesinadas desde entonces.

Camilo Ochoa (Redes Sociales)

Camilo Ochoa, El Alucín fue asesinado en su casa de Temixco

Camilo Ochoa, El Alucín, fue asesinado a balazos en el baño de su domicilio de Temixco el sábado 16 de agosto.

De acuerdo a reportes preliminares, un hombre encapuchado irrumpió y le disparó a quemarropa; el influencer recibió al menos ocho impactos.

La información más actualizada, la Fiscalía de Morelos activó protocolos de investigación, pero no hay detenciones; el atacante huyó en un Chevrolet blanco.