El youtuber Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes sociales como “El Alucín”, quien fue asesinado ayer sábado 16 de agosto, criticaba a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por el Mayito Flaco, la cual se encuentra en disputa con Los Chapitos.

El asesinato del influencer se produjo cerca de las 17:00 horas en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, ubicado en el municipio de Temixco, en Morelos, donde se registraron detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, el mismo sábado 16 de agosto, Camilo Ochoa compartió un video en sus redes sociales con el que criticó las acciones de La Mayiza, al señalar el asesinato de menor de edad. Dicho video se sumó a otras críticas recientes en contra de Los Mayos.

Camilo Ochoa, El Alucín, criticó a facción del Mayito Flaco el mismo día que fue asesinado

En su cuenta de Instagram Camilo Ochoa, El Alucín, compartió un video con el criticó a la facción del Mayito Flaco el mismo día en que fue asesinado.

“La facción de Mayito Flaco lo vuelve a hacer, tal vez por causar terror, por causar pánico, por calentar la plaza”, dijo el youtuber respecto al asesinato de un menor de edad, identificado como Omar Alexander, en la colonia Solidariad, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

“Ya les está agarrando el vicio de renunciar a menores de edad El Alucín

En este sentido, el influencer dijo que la gente de Culiacán ya no puede salir a la calle con tranquilidad ante las acciones de La Mayiza, las cuales señaló como un “tiro al blanco” para “calentar la plaza”.

Dado lo anterior, cabe traer a cuenta que El Alucín fue señalado en volantes, difundidos en enero de 2025, de tener nexos con la facción de Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Camilo Ochoa, El Alucín, señaló a facción del Mayito Flaco como responsable de la designación de cárteles como grupos terroristas

En otro video que Camilo Ochoa, El Alucín, compartió recientemente en sus redes sociales, el youtuber señaló a la facción del Mayito Flaco como la responsable de que el Gobierno de Estados Unidos designara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

En dicho registro, El Alucín habló del asesinato de un policía llevado a cabo por Los Mayos, quien respondía al nombre de Iván Alfonso Ibarra Gastélum y contaba con 12 años de servicio en la policía municipal, según refirió Camilo Ochoa.

“Así de fácil, la facción que más policías ha renunciado. Estamos hablando de la facción de los MF, Mayito Flaco, que a causa de esa facción nombraron terroristas a todos los cárteles. ¿Quiénes son los terroristas? La facción del Mayito Flaco". El Alucín

También en un video previo, el influencer aseguró que, luego de las autoridades federales atendieron el tema de la violencia en el sur del estado de Sinaloa, “empezó a bajar la violencia en Culiacán”; “empezaron a atacar a los del sombrero y bajó la intensidad de la violencia en Culiacán”, aseguró.