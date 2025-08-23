El influencer Camilo Ochoa, mejor conocido como “el alucín”, fue señalado por haber cometido millonarios fraudes en Nuevo León, lo que pudo haber sido la causa de su asesinato en Morelos.

Fue el 16 de agosto de 2025 cuando se dio a conocer que un hombre irrumpió en la casa de Camilo Ochoa, lo persiguió hasta el baño y le disparó en varias ocasiones, provocándole heridas mortales.

Las primeras versiones sugerían que el asesinato de Camilo Ochoa pudo deberse a sus contantes críticas contra La Mayiza, pero ahora se presumen otras motivaciones tras revelarse sus supuestos fraudes en Nuevo León.

“Muchos lo estaban buscando”; acusan a Camilo Ochoa, ‘el alucín’, de haber cometido fraude en Nuevo León

Una semana después del asesinato de Camilo Ochoa, “el alucín”, el youtuber Gafe 423 subió un video en el que exhibió los supuestos fraudes millonarios que había cometido el occiso en Nuevo León.

Según explicó, este hecho derivó en una serie de reclamos en contra de Camilo Ochoa, incluyendo a influencers de gran alcance. Bajo estas circunstancias, el alucín ‘optó’ por huir del estado para instalarse en Morelos.

“Salió huyendo del estado de Nuevo León porque dejó demasiados fraudes, fraudes millonarios. Realmente muchas personas lo estaban buscando” Gafe 423

La situación llegó al punto de que el mismo Gafe 423 recibió decenas de mensajes y llamadas de personas que le pedían ayuda para localizar a “el alucín” luego de haber entrevistado a Camilo Ochoa.

Poco probable que La Mayiza esté detrás de la muerte de Camilo Ochoa, dice Gafe 423

Gafe 423 reconoció que el contenido de Camilo Ochoa, basado en críticas y señalamientos contra importantes facciones del narcotráfico, le generaron varios enemigos fuera de YouTube,

Sin embargo, Gafe 423 dijo que es poco probable que la “La Mayiza” o El Mayito Flaco, estén detrás del asesinato de Camilo Ochoa, principalmente porque esta facción mantiene una batalla más exhaustiva en Sinaloa.

“No creo que haya sido la organización de Sinaloa, más bien siento que fue un problema por el cual ya se le estaba buscando demasiado no solo Nuevo León, sino creo que en diferentes estados”, dijo Gafe 423.

¿Cómo estafaba Camilo Ochoa?

En redes sociales se crearon grupos para denunciar las supuestas estafas de Camilo Ochoa a usuarios. Incluso, en el mismo se hacía preguntas explicitas como “¿Cuándo lo desviven?“.

Su supuesto modus operandi era, según usuarios: tipo Ponzi, donde invitaba a la gente a invertir dinero, para después regresarles lo doble, triple y hasta 5 veces más, generó que muchos incautos creyeran y cayeran en esta estafa”.