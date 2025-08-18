Camilo Ochoa, influencer conocido como “El Alucín” y exmiembro del Cártel de Sinaloa, reveló quién planeaba matarlo meses antes de su asesinato ocurrido el 16 de agosto de 2025 al interior de su casa en Temixco, Morelos.

Los primeros reportes indican que, alrededor de las 17:00 horas, un hombre encapuchado ingresó al domicilio de Camilo Ochoa y le disparó en varias ocasiones, provocándole heridas mortales.

Destacó que el nombre de Camilo Ochoa apareció en los folletos que fueron arrojados en Culiacán, donde figuraban varios influencers acusados de lavar dinero para la facción de La Chapiza, grupo contrario a La Mayiza.

Camilo Ochoa (Redes Sociales)

Camilo Ochoa, el Alucín, fue advertido por Los Dámaso sobre operativo de El Mayito Flaco

En redes sociales, se difundieron algunos videos en los que el mismo Camilo Ochoa, “El Alucín”, revelaba que un grupo criminal planeaba matarlo, esto antes de ser asesinado el 16 de agosto de 2025.

En el material difundido por el canal de YouTube llamado Grillonautas, el influencer exponía el ambiente de persecución, amenazas y manipulación que vivió durante los últimos meses.

En su denuncia póstuma, Camilo Ochoa decía haber recibido advertencias por antiguos aliados de la facción de Los Dámaso, quienes lo alertaron sobre personas de La Mayiza que buscaban matarlo.

“Me empiezan a mandar audios de todo lo que estaban planeando… van por usted, van por una hija, tienen esta dirección de usted, esta y esta. Sus cuentas se las están checando, las bloquearon, las del banco, las redes sociales” Camilo Ochoa

Según contó, desde diciembre de 2024 tenía conocimiento sobre un operativo para asesinarlo, liderado por gente de El Mayito Flaco, figura central dentro de La Mayiza.

“Al principio no querían que se enteraran. O sea, lo querían hacer ver como si fuera un asalto en la Ciudad de México, como si me fueran a asaltar y matan a mis hijos y a mi esposa, a mí”, sentenció.

Esta no era la primera vez que Camilo Ochoa hacía declaraciones sobre El Mayito Flaco o La Mayiza, pues gran parte de su contenido en redes sociales estaba dedicado a criticar a esta facción y sus integrantes.

Camilo Ochoa no huyó de México por problemas en sus papeles, denunciaba

A pesar de tener conocimiento sobre los intentos de asesinato en su contra, el influencer Camilo Ochoa, El Alucín, no pudo huir de México junto a su familia.

En su mensaje póstumo, detallaba que había intentado irse a España o Canadá, pero que un problema con sus documentos lo dejó sin opción.

Cuando fue detenido se eliminó de la base de datos su identidad real, mientras que la falsa la conservaron, lo que le impidió realizar trámites.

“No puedo salir del país porque tengo una put* licencia, que ahorita se las voy a mostrar, una put* INE, que antes de que fuera arrestado en el 2015 me había sacado… pero nunca pensé que me fueran a borrar mi otra identidad, mi identidad original. Y me la borraron. Y yo ahora que voy, pues no aparezco, no nada"