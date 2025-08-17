Camilo Ochoa se burló de aparecer en lista de supuestos influencers aliados de Los Chapitos.

El influencer Camilo Ochoa, ‘El Alucín’ fue asesinado este fin de semana adentro de su domicilio, muerte que conmocionó a sus familiares, así como a sus seguidores de redes sociales.

A Camilio Ochoa se le relacionaba con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa; sin embargo, el influencer al parecer ya había recibido amenazas previas.

Antes de que fuera asesinado dentro de su domicilio en Morelos, México, Camilo Ochoa publicó un par de videos en los que se burlaba de manera irónica por aparecer en una lista de supuestos influencer que eran considerados como aliados de Los Chapitos.

El Alucín se burló por aparecer en la citada lista, unos volantes que se repartieron en Culiacán, Sinaloa, donde hablaban de sus vinculos junto con otros influecers como Markitos Toys y más.

Camilo Ochoa ironizó sobre una supuesta tanda y en otros videos incluso hablaba de que había recibido ya amenazas de muerte.

En otro video de hace unos meses cuestionó a quienes le pedían regresar a Culiacán, al asegurar que también podían ir a buscarlo a su casa.

🚨 Camilo Ochoa “El Alucín”, influencer sinaloense, fue asesinado en Temixco, Morelos. 😱 Apareció en un narco volante en Culiacán junto a Peso Pluma, Markitos Toys y sus hermanos, acusados de nexos con Los Chapitos. En un video, bromeó sobre estar “en la lista”. 📰 Lo… pic.twitter.com/ddW9lTH01T — apartadomex (@ApartadoMex) August 17, 2025

Después de que aparecieron estos videos, se informó, según un reporte de Milenio que un sujeto armado ingresó al domicilio del influecer en Morelos, México, y lo acribilló en presencia de su familia mientras estaba en el baño.

El influencer Camilo Ochoa, quién no sospechaba de que sería asesinado este fin de semana, subió uno de sus últimos videos a sus redes sociales en las que conntaban con cerca de un millón de seguidores, una videograbación en la que preguntaba qué tipo de ropa usar para ese día.

Aunque en estos videos también hablaba de sus “haters”, y como era un tema que lo tenía despreocupado pese a que ya había aprecido en la lista de supuestos influencers aliados de Los Chapitos.