Un saldo de tres personas heridas fue el que se registró luego de un ataque armado en el restaurante “Tía Licha”, propiedad de la diputada Sandra Anaya, en Temixco, Morelos.

Por lo ocurrido en el establecimiento, la diputada federal que forma parte de la bancada de Morena, Sandra Anaya, compartió un comunicado en el que se pronunció por lo ocurrido.

Restaurante “Tía Licha” de la diputada Sandra Anaya sufrió ataque armado en Temixco

La tarde del martes 6 de enero, tres personas resultaron lesionadas debido a que fueron víctimas de un ataque armado en el estacionamiento del restaurante “Tía Licha” ubicado en Temixco, Morelos.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, un grupo de sujetos armados que circulaban a bordo de un par de automóviles, dispararon de forma directa en contra de las víctimas.

Los datos recopilados señalan que las personas afectadas, se encontraban a bordo de una camioneta que había parqueado en el estacionamiento del negocio propiedad de la diputada Sandra Anaya.

Atacan restaurante de la diputada Sandra Anaya (@jorgegogdl/X)

Luego de ejecutar la agresión y dejar a sus víctimas heridas, los sujetos armados que hasta el momento no han sido identificados ni localizados, huyeron del lugar de manera inmediata.

Minutos más tarde, paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Temixco y del Centro Regulador de Urgencias Médicas, llegaron hasta el restaurante de Sandra Anaya para atender los afectados.

En el sitio, los servicios de emergencia brindaron atención prehospitalaria y determinaron que dos de los heridos fueran llevados a un hospital por balazos en el abdomen y las extremidades.

Diputada Sandra Anaya se pronuncia por ataque armado contra su restaurante en Temixco

Derivado del ataque armado que se ejecutó contra su restaurante en Temixco, la diputada de Morena, Sandra Anaya, compartió un comunicado en el que fijó su posicionamiento.

En él, la legisladora resaltó que la agresión se ejecutó contra “personas externas”, por lo que aseveró que “no tuvo como objetivo a los comensales ni al personal del restaurante”.

No obstante, señaló que está profundamente consternada por el “hecho doloroso” que dijo, “refleja una realidad de vulnerabilidad” a la que cualquier persona se encuentra expuesta.

También expresó su confianza a las instituciones encargadas, pues aseveró que van a realiza su labor de manera diligente para esclarecer lo sucedido y fincar responsabilidades.

Finalmente, la diputada federal de la bancada de Morena expresó su agradecimiento por las muestras sinceras de solidaridad y la preocupación que se le ha externado luego de los hechos.