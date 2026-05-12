La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de Regino Gallardo González, alcalde de Santa María Chilchotla por delitos graves.

Regino Gallardo González apodado “El R”, enfrenta cargos por su presunta participación en los delitos extorsión agravada y tentativa de homicidio derivados de un ataque armado ocurrido en septiembre de 2024 contra residentes locales.

Regino Gallardo González, alcalde de Santa María Chilchotla, fue detenido en Oaxaca

Se dio a conocer la detención de Regino Gallardo González, alcalde de Santa María Chilchotla, Oaxaca.

Detienen a alcalde de Oaxaca, Regino Gallardo González, por delitos graves (Fiscalía General del Estado de Oaxaca / Facebook )

Según las investigaciones, Regino Gallardo González presuntamente lideraba una célula delictiva dedicada al cobro de “pago de piso” en la región de la Cañada.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, su detención se deriva de hechos ocurridos en septiembre de 2024, cuando un grupo de personas armadas ingresó a una vivienda ubicada en la región de la Cañada.

Los hombres habrían ingresado para exigir supuestos cobros de “derecho de piso” y amenazar a los habitantes del lugar.

La carpeta de investigación quedó integrada dentro de la causa penal 39/2026, luego de que se presentara una denuncia formal en contra de Regino Gallardo González.

A partir de ello la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes y reunió elementos que permitieron solicitar una orden de aprehensión.

“Las investigaciones especializadas permitieron acreditar la probable participación de los imputados en los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio, logrando la judicialización del caso” Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Tras la detención de Regino Gallardo González, la Fiscalía de Oaxaca reafirma su política de cero tolerancia

Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha dado a conocer detalles sobre el lugar ni las circunstancias en que se realizó la detención de Regino Gallardo González.

Las autoridades mantienen el caso abierto para explorar posibles vínculos entre el detenido y redes del crimen organizado que operan en los límites con Veracruz.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que con la detención de Regino Gallardo González se reafirmó su política de cero tolerancia ante conductas delictivas en el servicio público.

El organismo subrayó que ningún cargo puede utilizarse como escudo para la impunidad y que las víctimas tienen garantizado el acceso a la justicia.

Este arresto se suma a otros procesos judiciales recientes contra alcaldes oaxaqueños, reforzando una política estatal contra la impunidad en el servicio público.