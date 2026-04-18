Autoridades del estado de Morelos confirmaron la muerte de ocho personas durante una balacera en un bar de Ayala, dicho establecimiento no tenía licencia del ayuntamiento para operar.

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 04:30 horas de este sábado 18 de abril, personas armadas ingresaron al bar y abrieron fuego; ya se realizan las investigaciones.

Se cuenta con indicios que apuntan a un posible enfrentamiento entre personas armadas al interior del bar de Ayala, pero serán las autoridades quienes determinen con precisión la forma en que ocurrieron los hechos.

Balacera en bar de Ayala, Morelos, deja 8 muertos (Captura de pantalla)

Autoridades de Morelos confirman 8 muertos tras balacera en bar de Ayala

Una balacera registrada la madrugada de este sábado en un bar del municipio de Ayala, cerca del libramiento Cuautla-Ayala, dejó un saldo de ocho muertos, según autoridades de Morelos.

Fuentes extraoficiales reportan que el ataque ocurrió cuando un grupo armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra los asistentes. Testigos señalaron que los agresores dispararon de manera directa.

La zona fue acordonada por fuerzas de seguridad, mientras peritos de la fiscalía estatal realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades municipales o del estado de Morelos no han informado sobre si hay personas detenidas en relación con estos hechos; tampoco se sabe si hay heridos por la balacera.

El gobierno de Morelos condenó el ataque y dijo que ya se desplegó un operativo para dar con los responsables. Asimismo, se informó que se trabaja en coordinación con instancias federales para reforzar la seguridad.