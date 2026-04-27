Síndico asume el ayuntamiento de Tlalnepantla tras detención del alcalde

Tras detención del alcalde Jorge Armando Genaro Rubio, el síndico será el encargado de asumir el ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos.

“Bueno, nosotros nos apegamos a lo que marca la ley, en este caso la ley orgánica municipal y la constitución del estado de Morelos, que dice que en caso de que el alcalde respectivo tenga que abandonar el cargo por alguna causa grave, pues tendría que, primero quien asume es el síndico” Miguel Ángel Peláez

La captura de Jorge Armando Genaro Rubio fue ejecutada por agentes policiales en una carretera estatal durante el último fin de semana de abril de 2026 por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad.

Tras detención de Jorge Armando Genaro Rubio, el síndico asumirá el ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos

La detención de Jorge Armando Genaro Rubio, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, ha generado un fuerte impacto en la estabilidad política de la región oriente del estado.

El subsecretario de gobierno, Miguel Ángel Peláez, indicó que se apegan a lo que señala la ley tras la detención del edil de Tlalnepantla y reconocen actualmente al síndico como persona encargada del ayuntamiento



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En medio de la incertidumbre administrativa, fue Miguel Ángel Peláez, subsecretario de Gobierno de Morelos, quien anunció que el síndico asumirá el ayuntamiento de Tlalnepantla.

Miguel Ángel Peláez señaló que primero el síndico asumirá la responsabilidad y en un plazo de 90 días puede asumir el suplente.

“Hasta 90 días, y posteriormente puede asumir el suplente, o en ese lapso de 90 días puede asumir el suplente, que es lo que procedería en el caso de Tlanepantla” Miguel Ángel Peláez

Durante su conversación, Miguel Ángel Peláez negó tener mayor información sobre la detención de Jorge Armando Genaro Rubio y los delitos que se le imputan.

“No tengo ningún dato, lo que sé es lo que he leído en medios que está detenido por un caso de abuso sexual, pero no tengo más datos” Miguel Ángel Peláez

Sin embargo, Miguel Ángel Peláez dejó en claro que no habrá impunidad en el caso de Jorge Armando Genaro Rubio y si el cometió algún delito deberá de asumir las consecuencias.

“No, por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia puede existir algún tema de protección a nadie en virtud de que si se comete un delito, bueno, tendrán que asumir las consecuencias” Miguel Ángel Peláez

¿Por qué fue detenido el alcalde Jorge Armando Genaro Rubio?

Jorge Armando Genaro Rubio fue detenido en la zona de la carretera Yautepec–Tlayacapan y trasladado al Ministerio Público en Tetelcingo para dar inicio al proceso jurídico correspondiente.

El presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos fue sorprendido en supuesta flagrancia en actos de índole sexual con una persona menor de edad a bordo de un vehículo.

Jorge Armando Genaro Rubio se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General del Estado mientras se define su situación jurídica y posible vinculación a proceso.

En las próximas horas, las autoridades judiciales establecerán si el inculpado permanecerá en prisión preventiva o si enfrentará los cargos en libertad.

La Fiscalía estatal subrayó que la prioridad es la protección de la víctima, cuyo anonimato está garantizado por la ley.

Jorge Armando Genaro Rubio tomó protesta como munícipe en enero de 2025.