Vecinos de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX), protestaron contra el proyecto inmobiliario Skyline.

“Vecinos de las colonias de Coyoacán en contra del proyecto Skyline” Vecinos de Coyoacán

Los vecinos señalaron que este proyecto fomenta la gentrificación y la redensificación en la zona.

Asimismo, expresaron su preocupación porque este proyecto provoque escasez de agua e inundaciones y que genere mayor tránsito.

Vecinos protestan en Tlalpan contra Skyline Coyoacán

Vecinos de diversas colonias de Coyoacán tomaron calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Tren Ligero de Las Torres para protestar en contra de Skyline Coyoacán.

Al grito de la consigna de “Coyoacán sin Skyline”, los vecinos de diferentes colonias de dicha alcaldía se pronunciaron en contra de este proyecto inmobiliario que busca contribuir torres de 15 pisos para albergar 430 departamentos.

Alrededor de 100 personas cerraron el paso en Calzada de Tlalpan, a la altura de Las Torres en el Tren Ligero por dos horas y señalaron que estos departamentos están destinados a la especulación inmobiliaria.

Los manifestantes señalaron que estos departamentos de lujo probablemente no están destinados a ser habitados; sin embargo, podrían generar escasez de agua en las colonias colindantes.

Esto ya que los 430 departamentos que pretenden construir por el proyecto Skyline Coyoacán implicaría un aumento de consumo diario de agua de al menos 450 mil litros adicionales.

Cabe señalar que este proyecto se encuentra en consulta vecinal, por lo que los habitantes de la zona pueden pronunciarse sobre esta construcción desde la página https://www.pcv-skylinecoyoacan.com/encuesta-sugerencia-y-contacto