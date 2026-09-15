Ayer que supe de la visita de Los Tigres del Norte a Palacio Nacional para conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum, recordé algunas canciones del icónico grupo musical que sintetizan de una manera artística la historia de México desde las raterías de los Salinas, con una explicación del magnicidio de Colosio, pasando por la crisis de Zedillo, el caos con Fox, el origen de la violencia con Calderón, el regreso del PRI... y el México de hoy, que “no es el que te están vendiendo” en la prensa. No tengo la menor duda de que redactaría un gran libro de historia reciente quien juntara y explicara ampliamente tales obras (El Circo, El sucesor, El reportero, La crónica de un cambio, La Granja, La guardería y México sigue de pie).
Sexenio de Carlos Salinas de Gortari
Canción El circo (de Jesse Armenta; 1996). Sátira sobre el enriquecimiento de Carlos y Raúl Salinas. Carlos es el domador y Raúl el coordinador. Los hermanos son dueños de un circo, se hacen ricos e influyentes. Y así desplazan y hacen fracasar a otros circos para quedarse con sus plazas. Alude a las mafias de El Golfo, Chihuahua y Sinaloa, al dinero que Raúl hizo desaparecer y que terminó en bancos de Suiza, así como al encarcelamiento de Raúl y al derrumbe de Carlos. Fue incluida en el álbum Unidos para siempre.
Entre Carlos y Raúl
Eran los dueños de un circo
Carlos era el domador
Era el hermano más chico
Raúl el coordinador
Con hambre de hacerse rico.
Se hicieron tan influyentes
Que empezaron a truncar
Los circos por todos lados...
Pa’ quedarse con las plazas
El circo que había en el golfo
Fue el primero que cayó…
Raúl se hizo millonario
Dicen que por ser el mago
Desapareció el dinero…
Hoy dicen que está en los bancos
De Suiza…
Carlos desapareció
Se le vino el circo abajo…
Raúl se encuentra en la cárcel
Ya se le acabó la magia
Carlos en la cuerda floja
Ahora la gente descansa
Hasta que llegue otro circo
Y otra vez la misma transa…El Circo, Los Tigres del Norte
La lógica perversa detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta
Canción El sucesor (de Jesse Armenta; 1997). El tema es el sistema de sucesión presidencial del PRI y la continuidad del poder y de los negocios. El presidente entrega las llaves de la tienda al sucesor, con la instrucción de conservar las reglas, los socios y el negocio. La canción llega a plantear que quien no siga las reglas puede pagar con la vida y menciona expresamente a Colosio: “No te vaya a suceder lo que le pasó a Colosio”. Fue incluida en Jefe de jefes.
Aquí tienes estas llaves
Desde hoy es tuya la tienda…
Este negocio es muy bueno...
Tú, como el sucesor
Tendrás que seguir mis modos
Así, pase lo que pase
Vas a controlarlo todo
Como es grande la familia
Cambiamos de presidente
Cada seis años lo menos
Y tenlo tú muy presente
Si no se cierra la tienda
El pacto sigue al corriente…
Nomás tapa el ojo al macho
Por si algún día te investigan
Al primero que la pierda
Le puede costar la vida…
No te vaya a suceder
Lo que le pasó a Colosio…El sucesor, Los Tigres del Norte
Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León
Canción El reportero (de Teodoro Bello; 1996). Habla de corrupción, persecución de periodistas, devaluación, concentración de la riqueza y empobrecimiento del pueblo en el contexto de la crisis económica que siguió a la devaluación de 1994. Un reportero que se esconde en la sierra porque lo persiguen por haber escrito en la prensa sobre “las mañas de un presidente”, que por la fecha debe ser Ernesto Zedillo. Los federales lo encuentran, pero no lo detienen al comprobar que es periodista; después contrapone a quienes trabajan por México con quienes, fingiendo servir a la patria, “resultan ser unas ratas”. El reportero denuncia además el saqueo: “Devaluaron la moneda”, pocos se volvieron millonarios mientras al pueblo ya no le alcanzaba el salario. La canción apareció en Unidos para siempre.
Estoy viviendo en la sierra,
Pensando que no me encuentren
Porque me siguen las leyes,
Como a cualquier delincuente
Por haber escrito en la prensa,
Las mañas de un presidente
Buscando contrabandistas,
Me hallaron los federales
Les dije: soy periodista,
Y vieron mis credenciales
Resultaron ser muy nobles,
Pues no quisieron llevarme
Hay gente que sí trabaja,
Para servir a mi patria
Otros fingiendo ayudarle,
Resultan ser unas ratas
Y cuando alguien los descubre,
Si no lo encierran, lo matan
Devaluaron la moneda,
Antes dólares cambiaron
De la noche a la mañana…
Los millonarios
Mientras que el pueblo se hunde,
Pues no le alcanza el salario
Soy reportero y escribo,
Tan solo lo que ha pasado
México es un gran país,
Y no hay forma de negarlo
Pues lo han robado tres siglos,
Y no se lo han acabado…El reportero, Los Tigres del Norte
Sexenio de Vicente Fox Quesada
Canción La crónica de un cambio (de Paulino Vargas; 2001): Una crítica muy amplia al supuesto cambio del año 2000 con Vicente Fox: salarios que no alcanzan, campesinos maltratados, carne cara, continuidad del FOBAPROA, automóviles inalcanzables, robos en Pemex, espionaje. Se burla de la llegada del PAN al poder mediante las botas de ranchero de Fox y el establo. Apareció en Uniendo fronteras.
Llegó una cuerda bien torcida y trajo el cambio
Y es que al obrero no le alcanza ya el salario
Al campesino siempre lo han bocabajiado
Ahí si la suerte te protege y compras coche
Los tecolotes no te dejan pa’l cigarro
Y el FOBAPROA se lo están cobrando al pueblo
Que poca enjundia de todos los diputados
Los carros chuecos un respiro al marginado
Porque los nuevos jamás podrán alcanzarlos
Los que controlan a Petróleos Mexicanos
Van a Las Vegas como ricos potentados
Ora mi zorro cuándo aplicamos el cambio
En los teléfonos es grave el espionaje
Y esas tarjetas que bien clonan esos tranzas
Hoy se dio el cambio brindemos con Coca-Cola
Porque los buenos ahora son de azul y blanco
Si calzas botas y te agencias a un establo
Sigue la flecha y llegaras a diputado…La crónica de un cambio, Los Tigres del Norte
Sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Canción La Granja (de Teodoro Bello; 2009). La perra que se suelta es la violencia y la inseguridad desatadas por la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón. Cuestiona al periodo calderonista por su corrupción, pérdida de vidas, deterioro social. El zorro es una referencia a Vicente Fox; los puerquitos son los políticos; el gavilán que cae es el avionazo en el que murió Juan Camilo Mouriño. Es una alegoría sobre violencia, inseguridad, narcotráfico y corrupción durante aquellos años. El álbum La Granja fue lanzado en 2009. Ese año, para la ceremonia de Las Lunas del Auditorio, se pidió a Los Tigres del Norte que no interpretaran La Granja; el grupo rechazó la condición y canceló su participación. Los Tigres denunciaron censura.
Si la perra está amarrada
Aunque ladre todo el día
No la deben de soltar
Mi abuelito me decía
Que podrían arrepentirse
Los que no la conocían
Por el zorro lo supimos
Que llegó a romper los platos
Y la cuerda de la perra
La mordió por un buen rato
Y yo creo que se soltó
Para armar un gran relajo
Los puerquitos le ayudaron
Se alimentan de la granja
Diario quieren más maíz
Y se pierden las ganancias
Y el granjero que trabaja
Ya no les tiene confianza
Se cayó un gavilán
Los pollitos comentaron
Que si se cayó solito
O los vientos lo tumbaron…
Y a diario hay mucho muerto…
Hoy tenemos día con día
Mucha inseguridad
Porque se soltó la perra
Todo lo vino a regar
Entre todos los granjeros
La tenemos que amarrar…La granja, Los Tigres del Norte
Sexenio de Enrique Peña Nieto
Canción La Guardería (de Teodoro Bello; 2014). El abuelo es el PRI, que regresa a la presidencia después de 12 años; el nieto es Enrique Peña Nieto; Felipe es Felipe Calderón; Joaquincito es Joaquín el Chapo Guzmán; y la bella Gaviota es Angélica Rivera. La canción presenta a México como una guardería a la que vuelve el PRI después de dos sexenios panistas. El “niño Felipe” deja un desorden de juguetes “manchados de sangre”, desde luego por su absurda guerra contra el narco. Joaquincito juega a las escondidas y Peña Nieto obtiene una estrellita por encontrarlo —capturaron al Chapo en 2014—. Al final, la canción se refiere al incendio en Hermosillo de la Guardería ABC del sexenio calderonista preguntando por qué todavía no había culpables. Fue incluida en Realidades.
A las manos del abuelo
Regresó la guardería
Trae al Nieto de su mano
Pa’ que juegue todo el día…
Un desorden de juguetes
Nos dejó el niño Felipe…
Muchos manchados de sangre
A los niños tienen tristes...
Joaquincito como siempre
Jugaba a las escondidas
Siempre haciendo travesuras
Por toda la guardería
Y el Nieto por encontrarlo
Se ha ganado una estrellita...
Muchas cosas han pasado
En la ausencia del abuelo
12 años pasó fuera
Pero ya está de regreso
Y el orgullo no les cabe
todos quieren a su Nieto...
Y ahora la bella gaviota
Es la reina de las niñas...
Ojalá otra vez no pase
Lo que pasó en Hermosillo
Todavía no hay un culpable
Por la muerte de esos niños…La Guardería, Los Tigres del Norte
La 4T: sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo
Canción México sigue de pie (de Manuel Eduardo Toscano; 2026). La letra reivindica a México, a su pueblo y a su capacidad para salir adelante. Rechaza la imagen negativa del país —“no es lo que te están vendiendo”, en obvia alusión a la comentocracia que insiste en manchar el nombre de México—; reivindica al obrero, al campesino, la dignidad popular, la solidaridad familiar, la historia nacional y Tenochtitlán. Reconoce que hay violencia, pero eso no le quita grandeza al país. Leo esta canción en clave 4T, como una respuesta a quienes, desde la prensa, presentan a México como una nación en ruinas. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la canción en su mañanera del 14 de agosto de 2026 y, nueve días después, Los Tigres del Norte la interpretaron en la semifinal de México Canta, en Los Ángeles
México, México, México
No es lo que te están vendiendo
México es cuna de gente
Que echa pa’lante sin miedo
Que se ha levantado cuando se ha caído
Es fuego y es lava de volcán activo
Que no se confundan esos vendehumos
México no duerme, nunca se ha dormido
México, México, México…
Mi México es ese obrero
Que a pesar de los pesares
Sigue rajándose el cuero
Aunque lo ahoguen los males
Es dignidad, gloria y sangre
De aquellos que se han caído
México sigue de pie
Hoy más que nunca está vivo
México es el pie empolvado
Y esas manos callosas que hacen que el campo germine
Mientras la abuela prepara esas viandas tan sabrosas
Que en México hay violencia, pues sí, como en otras partes
Pero eso no le quita la grandeza y fortaleza a mi país tan querido
Y que nunca se te olvide, lo que ayer fue Tenochtitlán
Aquel edén prometido es raíz del esplendor
Y no lo que te han vendido
México, México, México
Qué orgullo ser mexicano
México es un paraíso…
Con un buen tequila se cura lo herido
Es familia unida, sabe hacer amigos
En mi tierra azteca brilla el poderío…México sigue de pie, Los Tigres del Norte