Ayer que supe de la visita de Los Tigres del Norte a Palacio Nacional para conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum, recordé algunas canciones del icónico grupo musical que sintetizan de una manera artística la historia de México desde las raterías de los Salinas, con una explicación del magnicidio de Colosio, pasando por la crisis de Zedillo, el caos con Fox, el origen de la violencia con Calderón, el regreso del PRI... y el México de hoy, que “no es el que te están vendiendo” en la prensa. No tengo la menor duda de que redactaría un gran libro de historia reciente quien juntara y explicara ampliamente tales obras (El Circo, El sucesor, El reportero, La crónica de un cambio, La Granja, La guardería y México sigue de pie).

Sexenio de Carlos Salinas de Gortari

Canción El circo (de Jesse Armenta; 1996). Sátira sobre el enriquecimiento de Carlos y Raúl Salinas. Carlos es el domador y Raúl el coordinador. Los hermanos son dueños de un circo, se hacen ricos e influyentes. Y así desplazan y hacen fracasar a otros circos para quedarse con sus plazas. Alude a las mafias de El Golfo, Chihuahua y Sinaloa, al dinero que Raúl hizo desaparecer y que terminó en bancos de Suiza, así como al encarcelamiento de Raúl y al derrumbe de Carlos. Fue incluida en el álbum Unidos para siempre.

Entre Carlos y Raúl Eran los dueños de un circo Carlos era el domador Era el hermano más chico Raúl el coordinador Con hambre de hacerse rico. Se hicieron tan influyentes Que empezaron a truncar Los circos por todos lados... Pa’ quedarse con las plazas El circo que había en el golfo Fue el primero que cayó… Raúl se hizo millonario Dicen que por ser el mago Desapareció el dinero… Hoy dicen que está en los bancos De Suiza… Carlos desapareció Se le vino el circo abajo… Raúl se encuentra en la cárcel Ya se le acabó la magia Carlos en la cuerda floja Ahora la gente descansa Hasta que llegue otro circo Y otra vez la misma transa… El Circo, Los Tigres del Norte

La lógica perversa detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta

Canción El sucesor (de Jesse Armenta; 1997). El tema es el sistema de sucesión presidencial del PRI y la continuidad del poder y de los negocios. El presidente entrega las llaves de la tienda al sucesor, con la instrucción de conservar las reglas, los socios y el negocio. La canción llega a plantear que quien no siga las reglas puede pagar con la vida y menciona expresamente a Colosio: “No te vaya a suceder lo que le pasó a Colosio”. Fue incluida en Jefe de jefes.

Aquí tienes estas llaves Desde hoy es tuya la tienda… Este negocio es muy bueno... Tú, como el sucesor Tendrás que seguir mis modos Así, pase lo que pase Vas a controlarlo todo Como es grande la familia Cambiamos de presidente Cada seis años lo menos Y tenlo tú muy presente Si no se cierra la tienda El pacto sigue al corriente… Nomás tapa el ojo al macho Por si algún día te investigan Al primero que la pierda Le puede costar la vida… No te vaya a suceder Lo que le pasó a Colosio… El sucesor, Los Tigres del Norte

Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León

Canción El reportero (de Teodoro Bello; 1996). Habla de corrupción, persecución de periodistas, devaluación, concentración de la riqueza y empobrecimiento del pueblo en el contexto de la crisis económica que siguió a la devaluación de 1994. Un reportero que se esconde en la sierra porque lo persiguen por haber escrito en la prensa sobre “las mañas de un presidente”, que por la fecha debe ser Ernesto Zedillo. Los federales lo encuentran, pero no lo detienen al comprobar que es periodista; después contrapone a quienes trabajan por México con quienes, fingiendo servir a la patria, “resultan ser unas ratas”. El reportero denuncia además el saqueo: “Devaluaron la moneda”, pocos se volvieron millonarios mientras al pueblo ya no le alcanzaba el salario. La canción apareció en Unidos para siempre.

Estoy viviendo en la sierra, Pensando que no me encuentren Porque me siguen las leyes, Como a cualquier delincuente Por haber escrito en la prensa, Las mañas de un presidente Buscando contrabandistas, Me hallaron los federales Les dije: soy periodista, Y vieron mis credenciales Resultaron ser muy nobles, Pues no quisieron llevarme Hay gente que sí trabaja, Para servir a mi patria Otros fingiendo ayudarle, Resultan ser unas ratas Y cuando alguien los descubre, Si no lo encierran, lo matan Devaluaron la moneda, Antes dólares cambiaron De la noche a la mañana… Los millonarios Mientras que el pueblo se hunde, Pues no le alcanza el salario Soy reportero y escribo, Tan solo lo que ha pasado México es un gran país, Y no hay forma de negarlo Pues lo han robado tres siglos, Y no se lo han acabado… El reportero, Los Tigres del Norte

Sexenio de Vicente Fox Quesada

Canción La crónica de un cambio (de Paulino Vargas; 2001): Una crítica muy amplia al supuesto cambio del año 2000 con Vicente Fox: salarios que no alcanzan, campesinos maltratados, carne cara, continuidad del FOBAPROA, automóviles inalcanzables, robos en Pemex, espionaje. Se burla de la llegada del PAN al poder mediante las botas de ranchero de Fox y el establo. Apareció en Uniendo fronteras.

Llegó una cuerda bien torcida y trajo el cambio Y es que al obrero no le alcanza ya el salario Al campesino siempre lo han bocabajiado Ahí si la suerte te protege y compras coche Los tecolotes no te dejan pa’l cigarro Y el FOBAPROA se lo están cobrando al pueblo Que poca enjundia de todos los diputados Los carros chuecos un respiro al marginado Porque los nuevos jamás podrán alcanzarlos Los que controlan a Petróleos Mexicanos Van a Las Vegas como ricos potentados Ora mi zorro cuándo aplicamos el cambio En los teléfonos es grave el espionaje Y esas tarjetas que bien clonan esos tranzas Hoy se dio el cambio brindemos con Coca-Cola Porque los buenos ahora son de azul y blanco Si calzas botas y te agencias a un establo Sigue la flecha y llegaras a diputado… La crónica de un cambio, Los Tigres del Norte

Sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Canción La Granja (de Teodoro Bello; 2009). La perra que se suelta es la violencia y la inseguridad desatadas por la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón. Cuestiona al periodo calderonista por su corrupción, pérdida de vidas, deterioro social. El zorro es una referencia a Vicente Fox; los puerquitos son los políticos; el gavilán que cae es el avionazo en el que murió Juan Camilo Mouriño. Es una alegoría sobre violencia, inseguridad, narcotráfico y corrupción durante aquellos años. El álbum La Granja fue lanzado en 2009. Ese año, para la ceremonia de Las Lunas del Auditorio, se pidió a Los Tigres del Norte que no interpretaran La Granja; el grupo rechazó la condición y canceló su participación. Los Tigres denunciaron censura.

Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Los puerquitos le ayudaron Se alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron Que si se cayó solito O los vientos lo tumbaron… Y a diario hay mucho muerto… Hoy tenemos día con día Mucha inseguridad Porque se soltó la perra Todo lo vino a regar Entre todos los granjeros La tenemos que amarrar… La granja, Los Tigres del Norte

Sexenio de Enrique Peña Nieto

Canción La Guardería (de Teodoro Bello; 2014). El abuelo es el PRI, que regresa a la presidencia después de 12 años; el nieto es Enrique Peña Nieto; Felipe es Felipe Calderón; Joaquincito es Joaquín el Chapo Guzmán; y la bella Gaviota es Angélica Rivera. La canción presenta a México como una guardería a la que vuelve el PRI después de dos sexenios panistas. El “niño Felipe” deja un desorden de juguetes “manchados de sangre”, desde luego por su absurda guerra contra el narco. Joaquincito juega a las escondidas y Peña Nieto obtiene una estrellita por encontrarlo —capturaron al Chapo en 2014—. Al final, la canción se refiere al incendio en Hermosillo de la Guardería ABC del sexenio calderonista preguntando por qué todavía no había culpables. Fue incluida en Realidades.

A las manos del abuelo Regresó la guardería Trae al Nieto de su mano Pa’ que juegue todo el día… Un desorden de juguetes Nos dejó el niño Felipe… Muchos manchados de sangre A los niños tienen tristes... Joaquincito como siempre Jugaba a las escondidas Siempre haciendo travesuras Por toda la guardería Y el Nieto por encontrarlo Se ha ganado una estrellita... Muchas cosas han pasado En la ausencia del abuelo 12 años pasó fuera Pero ya está de regreso Y el orgullo no les cabe todos quieren a su Nieto... Y ahora la bella gaviota Es la reina de las niñas... Ojalá otra vez no pase Lo que pasó en Hermosillo Todavía no hay un culpable Por la muerte de esos niños… La Guardería, Los Tigres del Norte

La 4T: sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo

Canción México sigue de pie (de Manuel Eduardo Toscano; 2026). La letra reivindica a México, a su pueblo y a su capacidad para salir adelante. Rechaza la imagen negativa del país —“no es lo que te están vendiendo”, en obvia alusión a la comentocracia que insiste en manchar el nombre de México—; reivindica al obrero, al campesino, la dignidad popular, la solidaridad familiar, la historia nacional y Tenochtitlán. Reconoce que hay violencia, pero eso no le quita grandeza al país. Leo esta canción en clave 4T, como una respuesta a quienes, desde la prensa, presentan a México como una nación en ruinas. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la canción en su mañanera del 14 de agosto de 2026 y, nueve días después, Los Tigres del Norte la interpretaron en la semifinal de México Canta, en Los Ángeles