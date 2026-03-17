La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, desactivó la ficha de búsqueda de la joven Ayelen Iglesias Vidal reportada como desaparecida en Cuernavaca, pues la encontraron con vida.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, informó que desapariciones como la de Ayelen Iglesias Vidal ponen los focos en el estado por los recientes feminicidios de Kimberly Joselin y Karol Toledo.

Ayelen Iglesias Vidal es encontrada con vida, confirma la Fiscalía de Morelos

Luego de que se reportara la desaparición de Ayelen Iglesias Vidal desde el 10 de marzo de 2026 en Cuernavaca, Morelos, la FGE informó que fue encontrada con vida.

Con la desactivación oficial del boletín de búsqueda de Ayelen Iglesias Vidal, la FGE informó que la joven de 17 años de edad, que desapareció del Colegio de Bachilleres del Estado de México (Cobaem) fue localizada.

Sin dar más detalles, la FGE desactivó oficialmente el Protocolo Alba Morelos.

FGE desactiva boletín de búsqueda de Ayelen Iglesias Vidal. (@Fiscalia_Mor)

Desde el 13 de marzo, el titular de la SSPC-Morelos, informó que próximamente la FGE informaría sobre Ayelen Iglesias Vidal, debido a que ya se tenían avances en la investigación de su desaparición.

Titular de SSPC-Morelos asegura que algunas desapariciones ocurren por problemas en casa

Ayelen Iglesias Vidal fue encontrada con vida y en este contexto, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC-Morelos, compartió que algunas desapariciones son por problemas en casa.

Sin señalar que la desaparición de Ayelen Iglesias Vidal fue por cuenta propia al tener conflictos familiares, el secretario explicó que actualmente los focos están en Morelos por los feminicidios de Kimberly Joselin, Karol Toledo y también recordó el de Aylin Rodríguez en 2025.

Sin embargo, Lozano señaló que Morelos tiene desapariciones como todos los estados, argumentando que algunas suceden por problemas en casa que las llevan a no desear volver, aunque se debe investigar por qué está pasando esta situación.

“Al igual que en otros estados de la república, son constantes esta situación de alertamientos, es algo que se tiene en todos los estados del país (...) El fiscal estaba checando y puede haber alrededor de 20 o 30 personas que dejan su domicilio, muchas veces por problemas familiares y también es una situación que nos preocupa a todos, porque no es nuevo, tiene varios años”. Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC-Morelos.