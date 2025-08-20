Aztlán Parque Urbano estrena la experiencia premium de cabinas VIP en la rueda de la fortuna Aztlán 360; la cual combina vistas panorámicas de la CDMX y Chapultepec.

Acá te compartimos los horarios, precios, qué te incluye y lo que debes de saber de las cabinas VIP del Aztlán Parque Urbano.

Toma aérea de la rueda de la fortuna Aztlán (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué incluyen las cabinas VIP de Aztlán Parque Urbano?

Te compartimos las actividades y experiencias que te incluye la atracción de cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano:

Paquete con alimentos y bebidas

Bocina Bluetooth

Aire acondicionado

Duración: 40 minutos (dos vueltas completas en la rueda de la fortuna Aztlán 360)

Cabina VIP Aztlán Parque Urbano (@aztlan.parqueurbano / Instagram)

Precios cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano

Hay 3 paquetes para disfrutar las cabinas VIP de Aztlán Parque Urbano; acá te compartimos los precios de la experiencia:

Bronce:

Baguette de carnes frías (o versión vegana), frituras y refresco: 968 pesos

Plata:

Tabla de carnes frías, quesos, aceitunas, pan y refresco: mil 125 pesos

Oro:

Chapata española con jamón serrano, queso manchego, arúgula, aderezo de frutos rojos, frituras y mini vino tinto frío: mil 871 pesos

Paquete Bronce Cabina VIP Aztlán Parque Urbano (@aztlan.parqueurbano / Instagram)

Paquete Plata Cabina VIP Aztlán Parque Urbano (@aztlan.parqueurbano / Instagram)

Paquete Oro Cabina VIP Aztlán Parque Urbano (@aztlan.parqueurbano / Instagram)

¿Cómo reservar la experiencia de cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano?

Las reservaciones para las cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano deben hacerse con antelación a través de la plataforma Fever:

Stio web: feverup.com

En el sitio web de Fever podrás elegir el horario, paquete y pago de manera digital de forma segura.

Es importante mencionar que los precios son por persona; asimismo, se requiere un mínimo de dos personas y un máximo de cuatro para hacer válida la reservación.

Atracciones de Aztlán Parque Urbano (Cortesía)

Ubicación y horarios cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano

Te compartimos la ubicación y horarios de las cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano:

Ubicación: Avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, CDMX, 11800

Cuándo: De martes a domingo

Horarios: