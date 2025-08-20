Aztlán Parque Urbano estrena la experiencia premium de cabinas VIP en la rueda de la fortuna Aztlán 360; la cual combina vistas panorámicas de la CDMX y Chapultepec.
Acá te compartimos los horarios, precios, qué te incluye y lo que debes de saber de las cabinas VIP del Aztlán Parque Urbano.
¿Qué incluyen las cabinas VIP de Aztlán Parque Urbano?
Te compartimos las actividades y experiencias que te incluye la atracción de cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano:
- Paquete con alimentos y bebidas
- Bocina Bluetooth
- Aire acondicionado
- Duración: 40 minutos (dos vueltas completas en la rueda de la fortuna Aztlán 360)
Precios cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano
Hay 3 paquetes para disfrutar las cabinas VIP de Aztlán Parque Urbano; acá te compartimos los precios de la experiencia:
Bronce:
- Baguette de carnes frías (o versión vegana), frituras y refresco: 968 pesos
Plata:
- Tabla de carnes frías, quesos, aceitunas, pan y refresco: mil 125 pesos
Oro:
- Chapata española con jamón serrano, queso manchego, arúgula, aderezo de frutos rojos, frituras y mini vino tinto frío: mil 871 pesos
¿Cómo reservar la experiencia de cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano?
Las reservaciones para las cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano deben hacerse con antelación a través de la plataforma Fever:
- Stio web: feverup.com
En el sitio web de Fever podrás elegir el horario, paquete y pago de manera digital de forma segura.
Es importante mencionar que los precios son por persona; asimismo, se requiere un mínimo de dos personas y un máximo de cuatro para hacer válida la reservación.
Ubicación y horarios cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano
Te compartimos la ubicación y horarios de las cabinas VIP en Aztlán Parque Urbano:
- Ubicación: Avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, CDMX, 11800
- Cuándo: De martes a domingo
Horarios:
- Martes a viernes: 12:00 p.m a 7:00 p.m
- Sábados y domingos de 12:00 p.m a 7:00 p.m