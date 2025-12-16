Rubén Flores Márquez está a punto de perder su trabajo como dirigente estatal de Morena Zacatecas luego de lanzarse contra el obispo de esa entidad, Sigfredo Noriega.

El religioso criticó a la Cuarta Transformación pero políticos locales como Saúl Monreal han tratado de rescatar la relación con la iglesia porque dijo que los que no son de ahí no conocen la realidad de Zacatecas e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha invitado a México al papa León XIV.

Ante la polémica, te contamos más de Ruben Flores Márquez:

¿Quién es Rubén Flores Márquez?

¿Qué edad tiene Rubén Flores Márquez?

¿Quién es la esposa de Rubén Flores Márquez?

¿Qué signo zodiacal es Rubén Flores Márquez?

¿Cuántos hijos tiene Rubén Flores Márquez?

¿Qué estudió Rubén Flores Márquez?

¿En qué ha trabajado Rubén Flores Márquez?

¿Quién es Rubén Flores Márquez? Dirigente de Morena en Zacatecas (IG: Rubén Flores Márquez )

Rubén Flores Márquez es un integrante de Morena quien ha sido parte del movimiento desde que era estudiante.

Al paso del tiempo logró obtener cargos en Morena hasta llegar a ser dirigente estatal en Zacatecas y aspirar a ser diputado local plurinominal.

En su papel de líder estatal de Morena en Zacatecas se le ha acusado de no dialogar con otros partidos políticos e incluso él mismo ha dicho públicamente que “con el PRI ni ala esquina”.

Rubén Flores Márquez tendrían 33 años de edad.

Se desconoce la vida sentimental de Rubén Flores Márquez.

No se conoce ese dato exacto de Rubén Flores Márquez.

Al momento, se desconoce si Rubén Flores Márquez es padre de familia pero lo que ha mostrado en redes sociales es únicamente su vida partidista y en el pasado como estudiante.

Rubén Flores Márquez estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM).

Rubén Flores Márquez trabajado en:

Cámara de Senadores de 2016 a 2018 como asesor legislativo de Morena

Coordinación general de Ganadería de 2018 a 2020

Morena Zacatecas a partir de 2018 en diversos cargos, entre ellos recientemente el de dirigente estatal

Se señala que actualmente Ruben Flores Márquez es parte del grupo de la senadora Verónica Díaz.

Saúl Monreal Ávila pide destituir a Rubén Flores Márquez por ofensas contra obispo

El senador por Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, anunció que pedirá a la dirigencia nacional de Morena la destitución de Rubén Flores Márquez tras haber llamado mentiroso y manipulador al obispo de Zacatecas, Sigfredo Noriega .

El dirigente local de Morena incluso interpuso una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para prohibir que el religioso se pronunciara sobre temas políticos.

Saúl Monreal dijo que Rubén Flores Márquez no conoce la realidad del estado porque no no es de ahí.

Así lo dijo luego de que el religioso pudiera atender a las personas que son “damnificados de la 4T”.

Saúl Monreal dijo que la carta a Luisa María Alcalde pidiendo la renuncia también incluiría la petición de una disculpa pública.

En ese contexto, Saul Monreal recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum incluso ha invitado al papa León XIV a México.