La diputada por el Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar Gil, señaló a David Monreal de estar detrás de una maniobra contra Geovanna Bañuelos por liderar las encuestas de Morena en Zacatecas.

De acuerdo con la diputada, David Monreal buscó perjudicar a la senadora del PT, quien lidera las encuestas para encabezar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas.

Esto luego de que la camioneta en la que viajaba Geovanna Bañuelos y su equipo fuera sacada del camino durante una gira por el sur del estado, hecho que aprovechó el gobernador para poner en duda la honestidad de la senadora.

“Hay que ser muy caradura por no decir sinvergüenza… Este es el gobernador de Zacatecas hablando sobre un accidente que tuvo el equipo de nuestra querida senadora Geovanna Bañuelos el día viernes en una gira por el sur del estado de Zacatecas” Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo

“No nos perjudica”: Lilia Aguilar asegura que maniobra de David Monreal contra Geovanna Bañuelos no va a funcionar

De acuerdo con Lilia Aguilar, la maniobra de David Monreal para poner en duda la honestidad de Geovanna Bañuelos “no nos perjudica” ya que no tiene credibilidad en Zacatecas.

“Yo le quiero mandar (un mensaje), como petista, pero sobre todo como miembro integrante de un movimiento que se fundó con principios apegados a la honestidad y a la decencia al gobernador, a nosotros sus dichos no nos afectan, nos benefician” Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo

La diputada resaltó que, tras el atentado que sufrió la senadora por el PT, David Monreal sugirió que su accidente podría estar relacionado con alguna mala práctica.

“Este sinvergüenza pedazo de ser humano sale a decir, como si alguien le creyera todavía en Zacatecas a David Monreal, que pues en algo deberían de haber estado metidos” Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo

Lilia Aguilar acusa a David Monreal de buscar afectar a Geovanna Bañuelos para promover a su candidata

Por otra parte, Lilia Aguilar señaló que David Monreal busca afectar a Geovanna Bañuelos “porque va encabezando las encuestas en Zacatecas” para promover a su candidata.

De acuerdo con la diputada, David Monreal está trabajando para promover a Verónica Díaz como candidata para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación.

La diputada por el PT recordó que la camioneta de Geovanna Bañuelos, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación fue sacada de la carretera en lo que calificaron como un atentado.

“La camioneta en la que regularmente se mueve la senadora Geovanna Bañuelos que es aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Zacatecas fue sacada de la carretera. No, no se accidentó, no se les ponchó una llanta, no, fue sacada de la carretera”. Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo

David Monreal cuestiona motivos para atentar contra Geovanna Bañuelos

El gobernador de Zacatecas aseguró que “sería muy delicado que en verdad esté pasando algo de eso” tras darse a conocer el presunto atentado en contra del equipo de la senadora.

Asimismo, David Monreal cuestionó los motivos para un atentado contra Geovanna Bañuelos e incluso resaltó que “pudo ser un auto atentado”.