Saúl Monreal confirmó que no participará en el proceso interno de su partido para contender por la gubernatura de Zacatecas, en cumplimiento de los estatutos que prohíben el nepotismo.

Sin embargo, el senador de Morena por Zacatecas dejó abierta la posibilidad de postularse nuevamente por la presidencia municipal de Fresnillo, cargo que ya ocupó en dos ocasiones.

En entrevista, Saúl Monreal señaló que se encuentra en una etapa de reflexión personal y familiar, y que “ya llegarán los momentos de las definiciones” sobre su futuro político.

Saúl Monreal podría volver a contender por Fresnillo

El senador por Zacatecas, Saúl Monreal, ya dijo que no se postularía, ni a las encuestas de Morena, para buscar ser gobernador del estado. Esto en seguimiento de los estatutos del partido político sobre el nepotismo.

Sin embargo, en una entrevista para Hablando Claro Fresnillo, Monreal dijo estar actualmente en una “reflexión” en familia y personalmente, sobre su carrera en la política, lo que lo llevó a decir si ser nuevamente presidente municipal de Fresnillo es una posibilidad.

Por ello, el senador dijo que no es algo anunciado, aclarando “ya llegarán los momentos de las definiciones”, argumentando que se debe “esperar” para conocer o no, su anuncio.

“Se ha manejado de la posibilidad de contender en Fresnillo, estoy en espera y ahorita no he tomado alguna decisión, vamos a esperar (...) ya llegarán los momentos de las definiciones, sí vamos a valorar [la decisión] vamos a valorarlo, por su puesto todavía no hay nada, ni siquiera hay ese interés y esa intención”. Saúl Monreal, senador.

Saúl Monreal ya fue en dos ocasiones presidenta municipal en Fresnillo, incluyendo una reelección que terminó en 2023, para luego ser senador por Zacatecas.

La próxima elección en Fresnillo será en 2027, siendo un municipio que actualmente es gobernado por Javier Torres Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).