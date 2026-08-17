El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde separó a tres diputados de Zacatecas por votar a favor de la reforma que modifica a plurinominales, promovida por la bancada de Morena.
Los diputados que dejaron de pertenecer al partido desde el domingo 16 de agosto de 2026 y que podrían ameritar una sanción del Partido Verde, son:
- Lyndiana Bugarín Cortés
- Fernanda Miranda Herrera
- José Luis González Orozco
Con su salida, el Partido Verde sentenció que los tres diputados ya no cuentan con representación política ni parlamentaria, por lo que se desvinculó “pública y estatutariamente” de cualquier otra forma de representación.
Partido Verde deja sin representación a tres diputados tras votación en el Congreso de Zacatecas
En un oficio dirigido al Congreso de Zacatecas, el CEN de Partido Verde instruyó a la secretaria general estatal Miriam Vázquez a comunicar la salida de tres diputados a la presidenta de la Legislatura local, Imelda Mauricio.
De acuerdo con el documento, la separación tendrá efectos en la integración de comisiones legislativas, así como:
- Grupos de trabajo
- Órganos de administración y finanzas
- Junta de Coordinación Política (Jucopo)
La decisión se tomó después de que los tres diputados votaran a favor de la reforma electoral que pretende cambiar la elección de diputados plurinominales, para orillarlos a hacer campaña y conseguir respaldo ciudadano.
Partido Verde podría imponer sanciones a diputados por apoyar reforma a plurinominales
Además de su salida, el CEN del Partido Verde también dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones a los diputados, al considerar que se habrían apartado de la “filosofía y tradición democrática” del partido.
Señaló que, de ser necesario, las medidas que se adopten se anunciarán públicamente a nivel nacional y que comunicará la decisión al Poder Ejecutivo de Zacatecas.