El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde separó a tres diputados de Zacatecas por votar a favor de la reforma que modifica a plurinominales, promovida por la bancada de Morena.

Los diputados que dejaron de pertenecer al partido desde el domingo 16 de agosto de 2026 y que podrían ameritar una sanción del Partido Verde, son:

Lyndiana Bugarín Cortés

Fernanda Miranda Herrera

José Luis González Orozco

Con su salida, el Partido Verde sentenció que los tres diputados ya no cuentan con representación política ni parlamentaria, por lo que se desvinculó “pública y estatutariamente” de cualquier otra forma de representación.

Partido Verde separa a tres diputados de Zacatecas (Especial )

Partido Verde separa a tres diputados de Zacatecas (Especial )

Partido Verde deja sin representación a tres diputados tras votación en el Congreso de Zacatecas

En un oficio dirigido al Congreso de Zacatecas, el CEN de Partido Verde instruyó a la secretaria general estatal Miriam Vázquez a comunicar la salida de tres diputados a la presidenta de la Legislatura local, Imelda Mauricio.

De acuerdo con el documento, la separación tendrá efectos en la integración de comisiones legislativas, así como:

Grupos de trabajo

Órganos de administración y finanzas

Junta de Coordinación Política (Jucopo)

La decisión se tomó después de que los tres diputados votaran a favor de la reforma electoral que pretende cambiar la elección de diputados plurinominales, para orillarlos a hacer campaña y conseguir respaldo ciudadano.

Partido Verde podría imponer sanciones a diputados por apoyar reforma a plurinominales

Además de su salida, el CEN del Partido Verde también dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones a los diputados, al considerar que se habrían apartado de la “filosofía y tradición democrática” del partido.

Señaló que, de ser necesario, las medidas que se adopten se anunciarán públicamente a nivel nacional y que comunicará la decisión al Poder Ejecutivo de Zacatecas.