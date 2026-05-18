En marzo de 2026 se presentó por la diputada de Michoacán, Sandra Arreola, la Ley Cazzu para “garantizar el derecho a la movilidad” de menores cuando exista “abandono parental”.

Ante ello, la cantante Cazzu de 32 años de edad, dijo sí estar enterada de esta iniciativa de Ley que se pide sea remitida al Congreso de la Unión y que la tomó como inspiración por su polémica con Christian Nodal por su hija Inti.

Cazzu reacciona a la iniciativa de ley con su nombre contra padres ausentes

La cantante argentina, Cazzu, estuvo en la Ciudad de México (CDMX) por formar parte del cártel del festival Tecate Emblema, por lo que a su llegada a la capital fue cuestionada por reporteros sobre la Ley Cazzu que inspiró.

Cazzu, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

En la entrevista mostrada por Sale el Sol, Cazzu se dijo halagada por la diputada, que es del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que usó su nombre para la representación “problemáticas tan comunes”.

La cantante aclaró que aunque la iniciativa lleva su nombre, es ajena al proyecto.

“No es un proyecto mío, es algo que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual por supuesto me halaga. Me halaga de una forma representar una de las problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás”. Cazzu, cantante.

Por otra parte, en entrevista con el reportero de Junket, dijo entender que a quiénes presentaron la propuesta “les resultó coherente” que llevara su nombre.

Asimismo, se volvió a decir halagada y explicó que como madre sí pasa por situaciones difíciles de forma constante, lo que la llevó a desear una maternidad respetada a todas las madres.

“Me hace sentir halagada y yo como una mamá que pasa por muchas cosas difíciles constantemente, le deseo a todas las mamás que en algún momento se nos respete nuestra maternidad”. Cazzu, cantante.

Ley Cazzu propone discusión en Congreso de la Unión y reforma el artículo 4 constitucional

La iniciativa de la Ley Cazzu fue presentada en marzo de 2026 en el Congreso de Michoacán por la diputada Sandra Arreola Ruiz del PVEM, misma que propone sea discutida en el Congreso de la Unión y reforme un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El planteamiento, además de aclarar que no es personal por llevar el nombre de Cazzu, sino que tiene el objetivo de usar el nombre de un “caso mediático que visibilizó” problemas de la maternidad.

Apuntó que así como busca “garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental”, propone que se discuta en el Congreso de la Unión para reformar el artículo 4 de la Constitución que aborda los derechos de los menores de edad.