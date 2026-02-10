La estrategia turística “Mi hilo rojo me trajo a Querétaro”, promovida por el alcalde Felifer Macías, busca consolidar a la ciudad como el destino de romance más importante de México.

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo municipal, destacó que esta campaña es parte de una visión integral para impulsar el desarrollo económico local.

Esta iniciativa no solo celebra el Día del Amor y la Amistad, sino que posiciona a la capital queretana como el referente nacional en el sector de turismo de bodas.

Felifer Macías impulsa a Querétaro como el “destino del amor” en México

Por instrucción del alcalde Felifer Macías, se ha fortalecido el turismo de romance como un eje estratégico para la reactivación de los negocios locales.

Mariana Ortiz subrayó que esta actividad genera un impacto económico vital, con un promedio de 80 bodas al mes en el municipio.

Cada evento recibe cerca de 200 invitados y genera un gasto promedio de hasta 1.2 millones de pesos, lo que suma una derrama anual de mil 550 millones de pesos.

Además, el 80% de los asistentes son visitantes foráneos, lo que garantiza una ocupación hotelera constante y un alto consumo en el sector restaurantero.

Querétaro se prepara para San Valentín con sorpresas y descuentos

Como parte de la campaña, se instalarán vending machines en seis puntos del Centro Histórico del 13 al 16 de febrero de 2026.

Estas máquinas ofrecerán 5 mil 400 esferas con regalos y promociones de 40 patrocinadores, incluyendo descuentos de hasta el 50% en hoteles y restaurantes.

Del 19 al 23 de febrero, las activaciones se trasladarán a las delegaciones municipales para descentralizar los beneficios y acercar la campaña a más ciudadanos.

Cumanda González, presidenta de ABC Wedding Planners, resaltó que la ciudad cuenta con 145 especialistas activos, consolidando a Querétaro como el líder indiscutible en la organización de bodas a nivel nacional.

Finalmente, autoridades municipales y estatales invitaron a la ciudadanía a participar en la campaña “Mi hilo rojo me trajo a Querétaro”, disfrutar de las experiencias y sumarse a una estrategia que impulsa el turismo, el consumo local y la reactivación económica del municipio.