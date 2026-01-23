La secretaria de Turismo de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera; la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith; y la secretaria de Turismo de San Miguel de Allende, Tania Castillo, presentaron la plataforma digital “Aquí empieza México” durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, España.

La iniciativa está enfocada en fortalecer el turismo europeo hacia la región del Bajío, mediante la promoción y comercialización directa de experiencias turísticas de Querétaro, Guanajuato y San Miguel de Allende.

¿Cómo funciona “Aquí empieza México”, presentada en FITUR 2026?

Desde FITUR, las autoridades explicaron que “Aquí empieza México” es una plataforma digital diseñada para facilitar a agencias de viajes, turoperadores y empresas DMC de Europa la cotización y venta directa de experiencias turísticas del Bajío mexicano.

La herramienta forma parte de la estrategia del Municipio de Querétaro para fortalecer la atracción de visitantes internacionales y posicionar al Bajío como una oferta regional sólida y articulada, especialmente tras la apertura del vuelo directo Madrid–Querétaro, operado por Iberojet.

El proyecto es resultado del trabajo coordinado entre las tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad y cuenta con subsidio gubernamental, con el objetivo de garantizar estándares de calidad, procesos más eficientes y una oferta turística competitiva para el mercado europeo.

Durante la presentación, cada municipio expuso sus principales atractivos turísticos, seguido de una sesión de networking y la rifa de cortesías aportadas por los destinos participantes.

Asimismo, se informó que a partir de marzo, la plataforma incorporará funciones de inteligencia artificial, que permitirán diseñar paquetes personalizados, optimizar el seguimiento comercial y fortalecer la relación con los DMC de Querétaro y Guanajuato.

La plataforma puede consultarse en: https://www.bajiomexicano.com/#experiencias