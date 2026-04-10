“Mundial sin Trata” es una iniciativa que busca promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en el contexto del turismo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

La campaña cuenta con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, SINTRATA A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de Uber.

Mundial sin Trata impulsa detección y reporte oportuno del delito

La campaña está dirigida a ciudadanos clave de sectores como viajes, turismo y salud, a quienes exhorta a identificar señales de posibles casos de trata y reportarlos a la Línea Nacional contra la Trata (800 55 33 000).

“Mundial sin Trata” se basa en más de ocho años de experiencia, integrando herramientas tecnológicas para fortalecer la detección y el reporte ciudadano con un enfoque basado en evidencia.

A través de alianzas multisectoriales, la estrategia se implementará a nivel nacional a partir de junio de 2026, con énfasis en ciudades sede y destinos turísticos de alta afluencia.

Empresas y organizaciones como Airbnb, la Organización Internacional para las Migraciones y Save the Children advirtieron que eventos masivos pueden ser aprovechados para la explotación, por lo que es clave reforzar la prevención.

La campaña también impulsa el Código de Conducta Nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el turismo, promovido por la Secretaría de Turismo.

Además, Uber habilitó en su aplicación un acceso directo para reportar posibles casos de trata de personas, facilitando el contacto con la línea nacional.

El Consejo Ciudadano destacó que este mecanismo es una buena práctica internacional, al ofrecer un canal seguro, confidencial e independiente para orientar y canalizar casos.

Trata de personas: un riesgo latente en eventos masivos

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 50 millones de personas son víctimas de trata en el mundo.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que el 53% de los casos corresponde a explotación sexual y el 40% a explotación laboral, siendo mujeres, niñas, niños y adolescentes los más vulnerables.

En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de personas se desplazarán, lo que incrementa el riesgo de este delito.

Entre las principales tendencias destaca la captación digital a través de redes sociales, apps y videojuegos, donde más del 45% de las víctimas fueron contactadas inicialmente en línea.

También se ha identificado el aumento de redes transnacionales que utilizan falsas promesas laborales o migratorias para captar víctimas.

La trata de personas implica engaño, coerción o abuso con fines de explotación, por lo que no debe confundirse con delitos como el tráfico de personas o el secuestro.

En el contexto del Mundial 2026, autoridades y organizaciones llaman a fortalecer la vigilancia social y el reporte oportuno, al subrayar que la participación ciudadana puede ser clave para prevenir este delito y proteger a posibles víctimas.