La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, capturó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Miguel Ángel Jacobo González, señalado como socio del centro nocturno Solid Gold.

El operativo se desplegó tras su arribo en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

El detenido enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada, explotación sexual y trata de personas, delitos vinculados a la red criminal que operaba en Solid Gold, un club capitalino desde 2013.

Capturan en el AICM a Miguel Ángel Jacobo (FGR)

Operativo en el AICM permitió ubicar a presunto socio de Solid Gold

La FGR informó que Miguel Ángel Jacobo González contaba con una orden de aprehensión relacionada con delitos de delincuencia organizada, explotación sexual y trata de personas.

Las autoridades recordaron que en 2013 fueron rescatadas 32 mujeres extranjeras presuntamente víctimas de explotación dentro del centro nocturno Solid Gold, ubicado en CDMX.

Según la investigación federal, Jacobo González estaría vinculado con actividades criminales relacionadas con redes dedicadas a la captación y explotación de mujeres extranjeras en territorio nacional.

Durante la captura, agentes federales le notificaron sus derechos conforme al debido proceso y garantizaron respeto a sus derechos humanos durante toda la intervención policial.

Posteriormente, el detenido fue trasladado ante la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su situación jurídica por los delitos imputados por el Ministerio Público Federal.

La FGR sostuvo que estas acciones fortalecen el combate contra organizaciones dedicadas a la trata de personas y contribuyen a proteger a posibles víctimas vulnerables.

Autoridades federales reiteraron que Miguel Ángel Jacobo González debe considerarse inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por las instancias judiciales competentes.