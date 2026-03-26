La FIFA confirmó las nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial 2026, que incluyen a los tiros de esquina y segundas tarjetas amarillas, movimientos que buscan que se pierda menos tiempo en los partidos.

Los cambios en las reglas confirmados por la FIFA que preside Gianni Infantino, entrarán en vigor en el Mundial 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los cambios en las reglas tocan los siguientes aspectos del futbol:

Sustituciones rápidas

Gestión de tiempo en saques

Atención médica

Ampliación del VAR

Capitán y árbitros

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Mark Schiefelbein / AP)

Así serán los cambios de reglas para el Mundial 2026

La FIFA trabaja de manera permanente en buscar las formas de mejorar los partidos del futbol, y en sentido así serán los cambios de reglas que se aplicarán en el Mundial 2026.

Sustituciones rápidas

Un jugador sustituido tiene máximo de 10 segundos para abandonar la cancha. Si demora más, su reemplazo esperará un minuto antes de ingresar.

Gestión de tiempo en saques

Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y saques de meta. Superar este tiempo quitará la posesión del balón al infractor.

Atención médica

Un jugador que reciba atención médica deberá salir del campo y esperar un minuto antes de volver, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta amarilla o roja.

Ampliación del VAR

El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una tarjeta roja, así como saques de esquina mal concedidos.

Capitán y árbitros

Solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones.

El arbitraje tendrá más ayuda (Real Madrid)

FIFA pone fecha límite y número de jugadores para convocatorias del Mundial 2026

La FIFA confirmó que las convocatorias de las 48 selecciones que jugarán el

estarán integradas por 26 jugadores.

Las listas definitivas de las selecciones deberán entregarse a más tardar el 30 de mayo de 2026.