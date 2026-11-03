Representantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentaron formalmente una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán.

La acusación principal se fundamenta en presunta violencia política de género, derivada de comentarios emitidos por el mandatario sobre la vida personal de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, y del difunto exalcalde Carlos Manzo.

Desde la perspectiva de la fuerza política denunciante, estas expresiones gubernamentales tienen la firme intención de descalificar y demeritar la figura pública de la alcaldesa Grecia Quiroz.

Bedolla enfrenta denuncia por violencia política de género contra Grecia Quiroz

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue denunciado ante el INE por violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.

MC denuncia a Bedolla por violencia política de género contra Grecia Quiroz (@MovCiudadanoMX / X )

Durante una conferencia de prensa el 28 de octubre, el mandatario estatal abordó públicamente la vida personal y sentimental de la alcaldesa.

El gobernador ventiló información personal del exalcalde de Uruapan (pareja de Quiroz que fue asesinado), citando que en su acta de defunción figuraba como soltero y haciendo mención de relaciones y lazos familiares pasados.

La denuncia sostiene que el uso de la intimidad y la situación afectiva de una funcionaria en el debate público busca vulnerar su dignidad, restarle credibilidad y desacreditar su ejercicio político.

En la denuncia se solicita el inicio del Procedimiento Especial Sancionador en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Carlos Manzo "es soltero"



Esto fue lo que Alfredo Ramírez Bedolla declaró hace unos días, metiéndose en la vida sentimental del exalcalde de Uruapan con Grecia Quiroz, razón por la que hoy la propia alcaldesa de Uruapan junto a legisladoras de Movimiento Ciudadano, ya… https://t.co/dxDIfJiUoc pic.twitter.com/drRL71Si5M — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 3, 2026

Alfredo Ramírez Bedolla y Grecia Quiroz han mantenido una relación tensa que derivó en una denuncia ante el INE

La relación entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la alcaldesa Grecia Quiroz ha sido altamente tensa, caracterizada por constantes fricciones políticas, disputas públicas y desacuerdos institucionales.

Grecia Quiroz asumió la alcaldía sustituta de Uruapan en noviembre de 2025 tras el asesinato de su pareja, el exalcalde Carlos Manzo.

Desde la presidencia municipal y como líder del Movimiento del Sombrero, ha mantenido un perfil crítico exigiendo justicia e incluso pidiendo que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio, marcando distancias frente a las autoridades estatales.

En agosto de 2026, Ramírez Bedolla acusó públicamente a Quiroz de construir una alianza con Movimiento Ciudadano (MC) para posicionarse electoralmente de cara a la gubernatura de Michoacán en 2027.

La alcaldesa defendió la autonomía de su movimiento, mientras que liderazgos de MC atribuyeron los ataques del gobernador al crecimiento político de Quiroz y a su posicionamiento en las encuestas.

El mandatario estatal ha señalado abiertamente que Uruapan enfrenta una situación de “quiebra técnica” debido a irregularidades financieras de la administración anterior, advirtiendo revisiones por parte de la Auditoría Superior de Michoacán.