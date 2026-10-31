Aurora León publicó en redes sociales un mensaje para exigir la suspensión del juez de control Luis Benítez Alcántara, quien lleva el juicio contra Irene León Escamilla, su hermana, acusada de fraude procesal en un litigio relacionado con un supuesto trabajador que demandó a Grupo Herdez.

En su publicación de Facebook, Aurora León pidió la intervención del Tribunal de Disciplina, instancia encargada de vigilar la actuación de los jueces, para separar al juzgador del caso.

Exigimos al Tribunal de Disciplina la suspensión inmediata del Juez Benítez Alcántara. Aurora León, publicación en Facebook

En el mismo mensaje, Aurora León reconoció que su solicitud ya fue presentada, pero que no ha obtenido una resolución favorable.

Aurora León cuestiona al juez Luis Benítez Alcántara

La publicación también incluyó señalamientos contra la actuación judicial en la Ciudad de México.

La impunidad en los juzgados de la Ciudad de México se combate frenando a los jueces por consigna. Aurora León, publicación en Facebook

El caso involucra al juez Luis Benítez Alcántara, quien ordenó que Irene León permaneciera en prisión mientras continúa su proceso. De acuerdo con la información proporcionada, un tribunal federal también determinó que el juicio debía continuar.

Caso Herdez: señalan declaración sobre un supuesto trabajador

El litigio contra Grupo Herdez está relacionado con una demanda presentada en nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien, según el contenido de una declaración atribuida a Irene León, nunca habría trabajado para la empresa.

En esa declaración, escrita de su puño y letra, Irene León habría reconocido que el hombre en cuyo nombre se presentó la demanda no laboró en Herdez y que en el despacho de su jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena, realizaban demandas fraudulentas contra empresas públicas.

La acusación de falso trabajador de Herdez constituye uno de los elementos centrales del proceso que enfrenta la abogada.

Señalan presuntas gestiones para remover al juez

Personas cercanas al caso aseguran que existen audios en los que Aurora León presuntamente afirma que la destitución del juzgador ya estaría gestionada con el respaldo de una alta funcionaria.

También señalan la existencia de mensajes de WhatsApp que, según esas versiones, revelarían apoyo interno para obtener una resolución favorable a su hermana.

Sin embargo, estos señalamientos corresponden a versiones de personas cercanas al caso y no se presentan en la información proporcionada como hechos acreditados judicialmente.

Mientras continúa el proceso por fraude procesal, Aurora León mantiene sus cuestionamientos contra el juzgador y solicita su suspensión ante el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que, según reconoce en su propia publicación, ha rechazado reiteradamente esa petición.