Vocalista de Grupo Reacción fue asesinado en Tijuana, Baja California, luego de que la agrupación fue contratada para la fiesta de cumpleaños de un joven que decidió disparar contra los músicos.

Tras disparos al aire, el festejado de 25 años de edad decidió disparar contra Grupo Reacción, provocando la muerte de su vocalista Arturo Rivera y causando heridas en Raúl Garay, la segunda voz del grupo.

Matan a vocalista de Grupo Reacción; contratista disparó contra el grupo

El asesinato de Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción, sucedió la madrugada del 29 de marzo de 2026, en Ciudad Jardín, Tijuana, en un salón de fiestas donde el festejado fue quien provocó la muerte.

Información brindada por medios locales detalla que Grupo Reacción fue contratada por redes sociales para acudir al salón de fiestas “El Roble” en Tijuana, Baja California, a un cumpleaños. Sin embargo, fue el festejado quien asesinó al vocalista y dejó herido a un miembro más.

Luego de soltar algunos balazos al aire, el cumpleañero y contratista habría decidido disparar contra Grupo Reacción, provocando la muerte de Arturo Rivera.

Sin embargo, en el atentado también resultó herido Raúl Garay, quien es segunda voz de Grupo Reacción.

Raúl Garay, segunda voz en Grupo Reacción. (Facebook/Gruporeaccionoficial)

Según los informes, la policía municipal de Tijuana acudió a la colonia por una llamada de detonación de arma de fuego, encontrándo únicamente con el Grupo Reacción en el recinto.

Ante los hechos, se asegura que los 12 invitados y tres meseros que se encontraban en la fiesta, huyeron del lugar. Además de que no hay cámaras de seguridad en el recinto.

Asimismo, se cree que las autoridades encontraron 12 casquillos en el salón de fiestas.

Información de NMas apunta que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, inició la carpeta de investigación correspondiente, pero estos no han dado detalles sobre los hechos generados.

Causante de la muerte del vocalista de Grupo Reacción escapó

El vocalista de Grupo Reacción murió tras haber sido atacado a balazos por su contratista, lo que lo llevó a escapar del lugar.

Según información extraoficial, cuando la policía municipal llegó al lugar, el cumpleañero y asesino de Grupo Reacción había escapado.

Hasta el momento, Grupo Reacción no ha brindado información al respecto.