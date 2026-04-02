Arturo Rivera era vocalista de Grupo Reacción y fue asesinado durante una fiesta privada en Tijuana, Baja California.

El músico habría sido atacado por el festejado, quien le disparó a él y sus músicos dejando a uno de estos lesionado.

¿Quién era Arturo Rivera? Vocalista de Grupo Reacción

Arturo Rivera era un músico originario de Baja California, vocalista de Grupo Reacción desde 2017 y bajista de bajo quinto; era conocido como “El Pollo”.

El cantante fue quien pactó presentarse el pasado domingo 29 de marzo en una fiesta privada, donde después de presentarse por 4 horas, fue atacado a tiros por el festejado.

Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción. (Facebook/Gruporeaccionoficial)

¿Qué edad tenía Arturo Rivera?

Arturo Rivera nació el 4 de enero de 1991; tenía 35 años de edad.

¿Quién era la esposa de Arturo Rivera?

Se desconoce si Arturo Rivera estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Arturo Rivera?

Arturo Rivera era Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Rivera?

Se desconoce si Arturo Rivera tenía hijos.

Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción (Instagram/@gruporeaccionoficial)

¿Qué estudió Arturo Rivera?

Se desconoce el grado académico de Arturo Rivera.

¿En qué trabajó Arturo Rivera?

Arturo Rivera fue vocalista de Grupo Reacción desde 2017 y también era compositor.

Era reconocido junto a Grupo Reacción por interpretar covers, los cuales eran populares en su canal de YouTube.

Fue autor de canciones como:

Hoy te vas

Se acabó

Mil Pretextos

Arturo Rivera fue asesinado mientras cantaba en una fiesta en Tijuana

El domingo 29 de marzo, Arturo Rivera acudió junto a Grupo Reacción a una fiesta privada.

Grupo Reacción tocó por 4 horas y cuando se iban a retirar, los asistentes pidieron que siguieran tocando y fue cuando el festejado disparó contra el grupo.

Testigos mencionan que no hubo una pelea antes del ataque a tiros contra Grupo Reacción , pero el agresor comenzó a lanzar disparos al aire.

Arturo Rivera murió en el lugar y uno de sus compañeros resultó lesionado.

La Fiscalía General de Baja California no ha determinado el móvil del homicidio o la identidad del asesino de Arturo Rivera.

Investigaciones revelaron que Arturo Rivera fue contactado por el agresor para amenizar la fiesta y hay dos armas involucradas en el homicidio, una de estas está relacionada con 6 homicidios.