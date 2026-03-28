Ismael Burgueño Ruiz en coordinación con representantes del gobierno de Estados Unidos, presentaron un botón de emergencia digital para fortalecer la seguridad de visitantes y facilitar el acceso inmediato a apoyo en situaciones de riesgo.

En la presentación participaron José Alejandro Avilés Amezcua, Christopher Teal y Pedro Montejo Peterson, quienes destacaron que esta herramienta forma parte de una estrategia integral de seguridad con uso de tecnología.

Tijuana refuerza seguridad turística con botón de emergencia

El botón de emergencia está diseñado para ofrecer una respuesta rápida de las autoridades ante cualquier incidente, permitiendo a los usuarios solicitar ayuda de manera directa.

Autoridades señalaron que esta herramienta se integra a las acciones municipales para reforzar la confianza de quienes visitan la ciudad, especialmente en un entorno con alto flujo de turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, destacaron que la implementación de soluciones digitales responde a la necesidad de modernizar los servicios de seguridad en ciudades con gran movilidad, subrayando la importancia de la coordinación entre autoridades locales y consulares.

Coordinación binacional y tecnología para proteger a visitantes en Tijuana

Durante el evento, Ismael Burgueño Ruiz enfatizó que el objetivo es acompañar a los turistas y mejorar su experiencia en la ciudad.

Con este botón de emergencia buscamos acompañar a quienes visitan Tijuana, fortalecer la coordinación binacional y generar confianza para que disfruten su estancia en el municipio. Ismael Burgueño Ruiz, Alcalde de Tijuana.

También se resaltó que Tijuana mantiene una colaboración constante con autoridades de Estados Unidos, lo que ha permitido impulsar proyectos conjuntos enfocados en la seguridad.

El lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia basada en el uso de tecnología para prevenir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta, en una ciudad clave por su conectividad y actividad económica.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la seguridad turística, mejorar la atención oportuna y consolidar mecanismos que eleven la experiencia de quienes transitan por Tijuana.