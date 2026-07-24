Darcy Zatarain, músico, bajista y productor sinaloense, murió la madrugada del 23 de julio tras resultar gravemente herido en un ataque armado ocurrido en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, Darcy Zatarain, de 37 años, fue trasladado con vida a un hospital luego del atentado, aunque falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque dejó tres víctimas mortales. Dos hombres murieron en el lugar, mientras que Darcy Zatarain perdió la vida horas después, en tanto continúan las investigaciones oficiales.

Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la investigación del ataque donde murió Darcy Zatarain

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ejido Villa Unión, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones al número de emergencias 911 poco antes de las 3:00 horas.

Según las autoridades, las víctimas permanecían reunidas frente a un domicilio cuando sujetos armados llegaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Darcy Zatarain (Instagram | @darcy_zatarain)

Elementos de la Policía Preventiva acordonaron el área para preservar la escena, mientras peritos iniciaron el levantamiento de indicios relacionados con el ataque armado.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de Servicios Periciales aseguró cartuchos percutidos de arma larga, además de integrar la evidencia a la carpeta correspondiente.

Los cuerpos de las dos personas fallecidas en el lugar fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades no revelaron sus identidades oficialmente.

La FGE informó que hasta el momento no hay personas detenidas y mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque registrado en Mazatlán.

Reconocido como bajista, guitarrista y productor, Darcy Zatarain participó en proyectos de música regional sinaloense, destacando por combinar arreglos tradicionales con recursos musicales contemporáneos.