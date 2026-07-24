Darcy Zatarain era un músico y productor sinaloense muy conocido en el ambiente de la música y por ser parte de Estudio ViZion.

El pasado 23 de julio fue asesinado Darcy Zatarain durante un ataque armado en Mazatlán, Sinaloa, mientras el músico se encontraba en una reunión al exterior de una casa.

¿Quién era Darcy Zatarain? Músico y productor

Darcy Zatarain era un músico y productor nacido en Mazatlán, Sinaloa, conocido por trabajar con cantantes como Roberto Junior y Su Bandeño.

El músico fue asesinado cerca de las 3:00 de la madrugada en la colonia Valles del Ejido el pasado 23 de julio.

La muerte de Darcy Zatarain fue confirmada por el músico Roberto Junior, quien utilizó redes sociales para despedir a su colega y amigo.

Darcy Zatarain (Instagram/@darcy_zatarain)

¿Qué edad tiene Darcy Zatarain?

Darcy Zatarin nació el 14 de agosto de 1989; tenía 37 años de edad.

¿Quién era la esposa de Darcy Zatarain?

Se desconoce si Darcy Zatarin estaba casado.

¿Qué signo zodiacal es Darcy Zatarain?

Darcy Zatarain era Leo.

¿Cuántos hijos tenía Darcy Zatarain?

Se desconoce si Darcy Zatarain tenía hijos.

Darcy Zatarain (Instagram/@darcy_zatarain)

¿Qué estudió Darcy Zatarain?

Se desconoce el nivel educativo de Darcy Zatarain.

¿En qué trabajó Darcy Zatarain?

Darcy Zatarain era músico y productor, conocido por su trabajo en Estudio ViZion; era bajista, guitarrista y arreglista.

Era una figura conocida entre músico y grupos de Mazatlán. Se caracterizó por combinar sonidos tradicionales sinaloenses con bajos eléctricos, guitarras y herramientas digitales.

Trabajó con músicos como Roberto Junior y su banda en discos como Adicto al Money, donde produjo temas como No te voy a pagar y Me brinqué las trancas.

Roberto Junior confirmó la muerte de Darcy Zatarain y se despidió de él con un mensaje en redes sociales: “Se nos fue un enorme guerrero, no tengo palabras para esta desgracia que nos tiene profundamente triste”.