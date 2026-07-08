Asesinaron a Adán R, exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, en calles de Culiacán, Sinaloa, el pasado domingo 5 de julio.

Adán Rodríguez fue atacado a tiros en el fraccionamiento Stanza Cantabria, mientras convivía con amigos afuera de un domicilio, alrededor de las 9:00 p.m.

Servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos y paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que Adán R había muerto.

Adán R fue asesinado en Culiacán tras ver el partido de México vs Inglaterra

El grupo Los Nuevos Rebeldes confirmaron la muerte de Adán R, quien tenía 29 años de edad.

El cantante se encontraba conviviendo con conocidos cuando sujetos bajaron de una camioneta y le dispararon en varias ocasiones; posteriormente, huyeron del lugar.

Adán R, exvocalista de Los Nuevos Rebeldes (Instagram/@adanroficial)

Elementos de la Fiscalía de Sinaloa acudieron al lugar donde abatieron a Adán R, quien horas después fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde fue reconocido por familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato de Adán R, quien había iniciado su faceta como solista.

Horas antes de su muerte, Adán R compartió historias en su cuenta de Instagram, donde mostró que estaba viendo el encuentro de México vs Inglaterra.

Incluso, Adán R compartió un mensaje sobre la Selección Nacional: “Jugaron como nunca y perdieron como siempre”.

¿Adán R cantaba narcorridos? Esto se sabe de su muerte

Adán R llegó cantar narcorridos junto al grupo Los Nuevos Rebeldes, quienes son muy conocidos en Culiacán.

Muchas de las melodías de Los Nuevos Rebeldes estaban dedicadas a integrantes del crimen organizado.

El cantante se separó de Los Nuevo Rebeldes en febrero de 2025 y su música estaba enfocada en las baladas, pero seguía interpretando narcocorridos en eventos privados.

Las autoridades no han querido revelar si la muerte de Adán R está relacionada con su música.

Asimismo, se desconoce si Adán R había recibido amenazas y hasta el momento no han detenido a los responsables de su muerte.